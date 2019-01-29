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İngiliz Parlamentosu'ndan flaş 'Brexit' kararı!

İngiliz parlamentosu anlaşmasız Brexit’in engellenmesi için verilen teklifi ve Kuzey İrlanda sınırına ilişkin "tedbir maddesi" yerine "alternatif bir düzenleme" getirilmesini içeren teklifi kabul etti

29 Ocak 2019 Salı 23:44
İngiliz Parlamentosu'ndan flaş 'Brexit' kararı!

İngiliz parlamentosu anlaşmasız Brexit’in engellenmesi için verilen teklifi kabul etti.

İşçi Partili milletvekili Caroline Spelman'ın parlamentoya sunduğu ve anlaşmasız Brexit'ten kaçınılmasını öngören teklif bu akşam yapılan oylamada 310'a karşı 318 oyla kabul edildi.

Teklif bugün parlamentoda görüşülen önergeye ''Parlamento İngiltere'nin AB'den ayrılık anlaşması ve gelecekteki ilişkilere dair bir çerçeve olmaksızın ayrılmasını reddeder.'' ifadesini ilave ediyor.

Teklif İngiliz parlamentosunun şubat sonuna kadar herhangi bir Brexit anlaşmasına onay vermemesi halinde hükümetin AB'den Brexit tarihini ertelemeyi talep etmesini öngörüyor.

Teklifin hükümeti bağlayıcı niteliği bulunmuyor ancak hükümet üzerinde baskı oluşturması bekleniyor.

İngiltere'nin normal sürece göre AB'den 29 Mart'ta ayrılması gerekiyor.

AB Konseyi'nden açıklama

AB Konseyinden ,İngiliz parlamentosundaki Brexit oylaması ile ilgili yapılan açıklamada, "Tedbir maddesi ayrılık anlaşmasının bir parçasıdır, anlaşma müzakereye açık değildir." denildi.

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Haber Tarihi: 29 Ocak 2019 Salı 23:44
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