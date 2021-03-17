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Dünya İngiliz oyuncu Emilia Clarke'tan 'Suriye' mesajı!
Dünya

İngiliz oyuncu Emilia Clarke'tan 'Suriye' mesajı!

Game of Thrones (Taht Oyunları) adlı diziyle tanınan İngiliz oyuncu Emilia Clarke, Suriye'de sağlık merkezlerinin hedef alınmasını durdurmak maksadıyla başlatılan "ActionforSama" hareketine sosyal medya hesabından destek verdi. Clarke, "Suriye halkı, özgürlük ve onur için ayağa kalkalı 10 yıl oldu." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-17 07:37:00 -
İngiliz oyuncu Emilia Clarke'tan 'Suriye' mesajı!

Game of Thrones (Taht Oyunları) isimli diziyle tanınan İngiliz oyuncu Emilia Clarke, resmi Instagram hesabından, Suriye'deki iç savaşın 10. yılı nedeniyle bir paylaşımda bulundu.

"Özgürlük için ayağa kalkalı 10 yıl oldu"

Arapça, "Hayal etmeye cesaret ettik, onurumuzdan pişman olmayacağız." yazılı bir tablo ile verdiği pozu paylaşan Clarke, "Suriye halkı, özgürlük ve onur için ayağa kalkalı 10 yıl oldu." ifadesini kullandı.

Yönetmenliğini Waad Al-Kateab ve Edward Watts'ın üstlendiği "Sama İçin (For Sama)" filmini izlediğini belirten Clarke, "Waad, ailesi, barış ve onur için mücadele eden milyonlarca Suriyelinin yanındayız. Siz de desteğinizi göstermek için 'actionforsama.com'a girebilirsiniz." ifadelerine yer verdi.

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