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Dünya İngiliz Kraliyet askerleri parasızlıktan aç kalıyor
Dünya

İngiliz Kraliyet askerleri parasızlıktan aç kalıyor

Yeniakit Publisher
2023-06-14 23:07:00 -
İngiliz Kraliyet askerleri parasızlıktan aç kalıyor

İngiltere’de askerlerin ve ailelerinin yaşanan fiyat artışları nedeniyle ucuz gıda satışı ve gıda yardımı yapan gıda bankalarından alışveriş yaptığı hatta Lincolnshire’daki Kraliyet Hava Kuvvetleri (RAF) üssünde bir gıda bankası açıldığı ortaya çıktı.

Sky News’in elde ettiği RAF belgeleri ve kaynak gösterdiği yetkililere göre, Lincolnshire’daki Coningsby hava üssünde ordu mensuplarınca ihtiyaç sahibi sivillere yardım için gayriresmi bir gıda bankası açıldı.

Ancak Typhoon Eurofighter jetlerinin üslendiği Coningsby’deki gıda bankasından artan enflasyon ve fiyat artışları nedeniyle geçinmekte güçlük çeken askerler de ihtiyaçlarını gidermeye başladı. Askerlerin geçim sıkıntısı yaşadığı, askerlerin gıda ya da yakıt seçimi yapmak zorunda olduğu bilgisi raporlarda yer aldı.

Parasızlıktan evlerine bile gidemiyorlar

Bazılarının üsten evlerine gitme masraflarını bile karşılayamadığı belirtilirken, bir kadın askerin son parasını bebek mamasına harcadığı ve 4 gündür sıcak yemek yiyemediği bilgisi de belgelere yansıdı.

Ayrıca bir yardım kuruluşu askerlerin finansal destek talebinin 2 katına çıktığını belirti. Deniz Kuvvetlerinden bir yetkili de “Denizcilerin yolculuk masrafları nedeniyle hafta sonu ya da izin günlerinde evlerine gidemediklerini, gıda bankalarını kullandıklarını ve borçlarını ödemek için yardım kuruluşlarıyla görüştüklerini duyuyoruz” dedi.
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