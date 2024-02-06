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Dünya İngiliz kargo gemisine saldırı
Dünya

İngiliz kargo gemisine saldırı

Yeniakit Publisher
2024-02-06 09:15:00 -
İngiliz kargo gemisine saldırı

Yemen'in Hudeyde kentinin batısında düzenlenen saldırı sonucu bir İngiliz kargo gemisi hasar hasar aldı.

Yemen'in Hudeyde kentinin batısında düzenlenen saldırı sonucu bir İngiliz kargo gemisi hasar hasar aldı.

Ambrey Deniz Güvenliği Şirketi, Yemen'in Hudeyde kentinin batısında düzenlenen saldırı sonucunda bir İngiliz kargo gemisinin hasar gördüğünü açıkladı.

ABD ve İngiliz kuvvetleri, Yemen'in Hudeyde kentine saldırı düzenlemişti. El-Mesira televizyon kanalı ABD ve İngiliz güçlerinin Hudeyde ile Sada kentlerine 15 saldırı gerçekleştirdiğini belirtmişti.

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