İngiliz karbonatı ne işe yarar, nedir?

İngiliz karbonatı sodyum bikarbonat olarak bilinen alkali bir maddedir. İngiliz bikarbonat günlük hayatta birçok alanda kullanılmakta ve fayda sağlamaktadır.

İngiliz karbonatının faydaları nelerdir?

-Diş eti sorunlarında kullanılır.

-Antiseptik mikrop öldürücü bir etkisi vardır.

-Boğazda yanma ve öksürük için gargara yapılması rahatlatır.

-Mide şişliklerine karşı etkilidir ve şişkinliği giderir.

-Sindirim bağlı bağırsak rahatsızlıklarında kullanılır.

-Mide asidinin artması sonucu yaşanabilen mide ekşimesi, mide yanması gibi problemlerin hızla geçmesini sağlar.

-Gut rahatsızlıklarında kullanılır.

-Vücudun asit ve alkali dengesini sağlamaya yardımcı olur.

Vücudu toksinlerden arındırır.

-Eklem ağrılarında ve şişliklerde sıklıkla kullanılır.

-Sporcular için kas ağrılarını rahatlatmakta kullanılır.

-Ağız yaralarında kullanılmaktadır.



İngiliz karbonatı ne işe yarar?



Kadınlar için cilt eşitlemeye ve ölü hücreleri temizlemeye yardımcı olur. Saçlarda oluşan kepek sorununa ve bakımına karşı şampuandan sonra durulanıp bikarbonat ile saç diplerine masaj yapıp sonra durulama şeklinde kullanılmaktadır.



Ev temizliği yaparken mermer, taş ve fayans parlatmak için kullanılır.

Bikarbonat halı temizlemek içinde kullanılan bir üründür.

Buzdolabındaki kötü kokuları gidermek te ve yiyeceklere koku sinmesini engellemektedir.

Lavabo gibi parlatılması gereken metalleri yahut alanları parlatarak beyazlatmakta yardımcı olmaktadır.

Dişleri fırçaladıktan sonra tekrar az bir bikarbonat ile fırçalamak diş beyazlatıcı olarak kullanılır.

Ayak bakımında bikarbonatlı su ile yıkamak ayakları rahatlatarak tahrişleri engellemektedir.

Temizlenmesi zor yerlerde kullanılır.



Bulaşık makinesi içinin temizliği ve bakımında kullanılmaktadır.

İngiliz karbonatı çamaşır makinesinde de kullanılabilmektedir.

Ev içindeki kötü kokunun yok olması sağlanmaktadır.

Yıkanması zor alanlarda bulunan yağ lekelerini gidermek için kullanılır.

Lavabo ve tıkanmış boruları açmakta da kullanılmaktadır.