Washington'dan Tahran'a ağır darbe! Trump bizzat duyurdu

Beyaz Saray'dan gelen açıklamada, ABD'nin deniz güvenliğini sağlama konusundaki kararlılığı vurgulandı. Başkan Trump, operasyonun başarıyla tamamlandığını belirterek, "Şu an ABD deniz piyadeleri geminin kontrolünü elinde bulunduruyor" dedi. Bu hamle, İran'ın bölgedeki lojistik ağlarına indirilen en ağır darbelerden biri olarak kayıtlara geçti.

Bölgede tansiyon zirve yaptı

Dev kargo gemisinin vurulması ve ABD tarafından ele geçirilmesi, Ortadoğu'da savaş çanlarının daha gür çalmasına neden oldu. İran tarafının bu hamleye nasıl bir misilleme yapacağı merak konusu olurken, uluslararası piyasalar ve enerji hatlarında büyük bir endişe hakim. ABD'nin bu gövde gösterisi, "asimetrik savaşta kazandık" diyen Tahran yönetimine doğrudan bir cevap olarak nitelendiriliyor.