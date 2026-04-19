Görüntüler tepki çekti! Evlatlarımızın acısı tazeyken CHP'liler vur patlasın çal oynasın eğlendi

Müjdat Gezen, Perran Kutman ve Uğur Dündar gibi isimlerin binlerce kişiyle birlikte sergilediği bu lakayt tutum, toplumun büyük bir kesimi tarafından sert tepkiyle karşılandı.

Türkiye'nin dört bir yanına ateş düşmüşken, evlatlarını toprağa veren ailelerin feryadı gökleri delerken; kendilerini her fırsatta "aydın" ve "Cumhuriyetçi" olarak pazarlayan kesimlerin bir eğlence mekanında sergilediği görüntüler pes dedirtti.

Sosyal medyada hızla yayılan videoda, katliamın hemen ardından hiçbir şey olmamış gibi şarkılar söyleyip dans eden topluluk, milli değerlerden ve toplumsal acıdan ne kadar kopuk olduklarını bir kez daha kanıtladı.

"Sizin içiniz hiç mi acımadı?"

Halkın değerlerinden kopuk, fildişi kulelerinde yaşayan bu zümrenin sergilediği vurdumduymazlık vatandaşları ayağa kaldırdı. Sosyal medya kullanıcıları, "Bu toplumla zerre alakanız kalmamış", "Hiç mi içiniz sızlamadı?" diyerek tepkilerini dile getirdi. 10 yavrumuzun acısı henüz çok tazeyken sergilenen bu neşe ve cümbüş, seküler mahallenin milli acılara karşı duyarsızlığını ve samimiyetsizliğini bir kez daha ifşa etti.