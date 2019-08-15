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İngiliz İçişleri Bakanlığı önünde bıçaklı saldırı

15 Ağustos 2019 Perşembe 16:01
İngiliz İçişleri Bakanlığı önünde bıçaklı saldırı

LONDRA (AA) - İngiltere'de İçişleri Bakanlığı binası önünde bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, yerel saatle 13.06'da Londra'da İçişleri Bakanlığı binasının bulunduğu Marsham Caddesi'nde bıçaklı bir kişi ile ilgili ihbar alındığı bildirildi.

Olay yerine intikal eden polis ekiplerinin bıçakla yaralanmış bir kişi bulduğu belirtilen açıklamada, yaralının hayati tehlikesinin olmadığı kaydedildi.

Saldırının terörle ilişkili olup olmadığı hakkında bilgi verilmeyen açıklamada, olayla ilgili bir kişinin gözaltına alındığı ifade edildi.


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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 16:01
  1. İngiltere
  2. Londra
  3. Marsham Street

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