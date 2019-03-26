0553 313 94 23

İngiliz hükümetinde iki istifa birden

İngiltere Hükümetinin aleyhine oy kullanan Orta Doğu’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt ile Ekonomi ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Richard Harrington istifa etti.

26 Mart 2019 Salı 11:45
İngiliz hükümetinde iki istifa birden

İngiltere Hükümetinin aleyhine oy kullanan Orta Doğu’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt ile Ekonomi ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Richard Harrington istifa etti.


İngiliz parlamentosunda, hükümetin gündem belirleme yetkisini bir günlüğüne alan oylamada, hükümet 329 oya karşı 302 oyla mağlup edilmişti. Hükümetin aleyhine oy kullananlardan Orta Doğu’dan Sorumlu Devlet Bakanı Alistair Burt ile Ekonomi ve Sanayiden Sorumlu Devlet Bakanı Richard Harrington istifa etti.


Çarşamba günü için hükümetin yetkilerini alan parlamento, Avrupa Birliğinden ayrılma seçeneklerini görüşecek. Hükümetin aleyhinde oy kullanan ve istifa eden Bakan Harrington yayınladığı istifa duyurusunda, "Girdiğimiz siyasi çıkmazda bulunmak çok absürt. Parlamento aslında bu konu hakkında kendi içinde hiç konuşmadı. Biz buna demokratik eksiklik diyoruz" ifadelerini kullandı.


İngiltere’de, parlamento gündemini belirleme yetkisi hükümete ait. Ancak kabul edilen teklifle birlikte, Çarşamba günü Avam Kamarası Başkanı John Bercow’un inisiyatifiyle, parlamenterlerin teklifleri, hükümetin gündeminin yerini alması bekleniyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 11:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Milli takımımız tekrar Türkiye'ye milli ruh getirdi"
    1. "Milli takımımız tekrar Türkiye'ye..
    2. FETÖ’nün emniyet personelini kodladığı..
    3. Binlerce yıllık nadide yazma eserler..
    4. Varto’ya gençlik merkezi kurulacak
    5. Navaz Şerif 400 bin lira ödeyecek!..
    6. Vodafone 14. İstanbul Yarı Maratonu'na..
    7. Suudi Arabistan ve Bahreyn'den ABD'nin..
    8. Düden Kıyı Şelalesi’ne turist yoğunluğu
    9. Huzurevinde Yaşlılar haftası dolu dolu..
    10. Miniklerin, ailelerini Trafik polisine..
    11. Osmanlı Hanedanı’nın Kayıt Defteri,..
    12. Dağ ilçeleri Aktaş’ı bağrına bastı
    13. Aksaray-Adana karayolunun 6...
    14. Karatepeliler Cumhur İttifakı adayı..
    15. Aliağa Esnaf Odası’ndan ölçü ve tartı..
    16. ÖSYM tarih verdi | YDS sonuçları ne..
    17. "Bu teneffüs" çocukların hayallerini..
    18. Midyat’ta yağmur nedeni ile ev ve iş..
    19. "Batman'da sosyal yardımlarda 50 bini..
    20. Terör Devleti iyice azıttı! Siyonist..
    21. 13 ayrı suçtan kaydı bulunan hırsız..
    22. Tanzim satışı yapan marketler hangiler..
    23. İstihdamda "Trakya havası" esti
    24. YÖKDİL sonuçları ne zaman açıklanacak?..
    25. Turkcell TV+'ın abone sayısı 3,6..
    26. Profesörün aracı 60 kilometre hızla..
    27. Seyitgazi Yarbasan’da orman yangını
    28. Minik Alperen’in ölümüne ilişkin..
    29. Şirvan’da elektriksiz köy kalmadı
    30. Dünya Tiyatro Günü ne zaman? Dünya..
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!
    Mansur Yavaş'a Yazıcıoğlu'nun mezarlığında sert tepki!