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Dünya İngiliz gazetesi KKTC bombasını patlattı
Dünya

İngiliz gazetesi KKTC bombasını patlattı

İngiltere'de yayımlanan The Sunday Express gazetesi İngiltere hükümetinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni bağımsız bir ülke olarak 'resmen' tanımayı düşündüğünü iddia etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-26 02:04:00 -
İngiliz gazetesi KKTC bombasını patlattı

The Sunday Express'e açıklamalarda bulunan Birleşik Krallık hükümetinin merkezi olan Whitehall'a yakın kaynaklar, İngiltere hükümetinin Türk egemenliğindeki Kuzey Kıbrıs'ı bağımsız bir ülke olarak resmen tanımayı düşündüklerini ifade etti.

Rusya Araştırmaları Enstitüsü'nün aktardığına göre, Cenevre Görüşmeleri'nde uzlaşma olmazsa İngiltere, KKTC'yi tanıyacak.

İlk iş uçuşlar başlatılacak

İngilizler, ilk adım olarak KKTC'ye doğrudan uçuşları başlatacak.

Boris Johnson hükümeti görüşmelerde önereceği iki devletli çözüm planı kabul edilmezse KKTC ile diplomatik ilişkileri başlatmaya hazırlanıyor.

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