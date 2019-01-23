İngiliz Dyson, yönetim merkezini Singapur'a taşıyacak

LONDRA (AA) - İngiltere'nin dünyaca ünlü küçük ev aletleri markası Dyson'ın şirketin yönetim merkezinin İngiltere'den Singapur'a taşınmasına karar verildiği duyuruldu.



Şirketten yapılan açıklamada, İngiltere’nin güney batısında Wiltshire’daki yönetim merkezinin Singapur’a taşınmasına karar verildiği, şirketin Wiltshire’daki yapılanmasında işten çıkarmaların olmayacağı, üst finans yöneticisi Jorn Jensen ile Hukuki İşler Yöneticisi Martin Bowen’in Singapur’daki yönetim merkezine kaydırılacağı belirtildi.



Şirketin kararına ilişkin değerlendirmede bulunan Üst Yönetici Jim Rowan, kararın İngiltere’nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma süreci (Brexit) ile ilgili olmadığını belirterek, "Bu, en büyük fırsatları gördüğümüz bölgelerde geleceğe yönelik bir koruma." ifadesini kullandı.

Rowan, "Asya’da kar perspektifi çerçevesinde büyüme fırsatlarının olduğunu gördük. Şu anda büyük bir çaba ortaya koyarak yatırım fırsatlarını da değerlendiriyoruz." şeklinde konuştu.

Dyson geçen yılın ekim ayında Singapur’da kuracağı bir tesis ile elektrikli otomobil üretimine başlayacağını, ilk aracın ise 2021 yılında piyasaya sürülmesinin planlandığını duyurmuştu.



Şirket elektrikli otomobillerin araştırma geliştirme çalışmalarının 200 milyon sterlinlik yatırımla İngiltere’de yapılacağını, bunun haricinde projenin gerçekleştirilmesi için de yaklaşık 2 milyar sterlin harcama yapılmasının planlandığını bildirmişti.

Dyson’ın kurucusu James Dyson, AB referandumu öncesinde İngiltere’nin AB’den çıkması gerektiği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

