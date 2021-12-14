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Dünya "İngiliz Donanması" sınıfta kaldı
Dünya

"İngiliz Donanması" sınıfta kaldı

İngiliz milletvekilleri, Kraliyet Donanması'nın yetersizliğine işaret ederek, donanmanın "giderek daha düşmanca ve öngörülemeyen uluslararası ortam" ile baş edememe tehlikesiyle karşı karşıya olduğu konusunda hükümeti uyardı.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 19:02:00 -
"İngiliz Donanması" sınıfta kaldı

İngiliz Parlamentosu Savunma Komitesi'nin yayımladığı bir raporda, mevcut filonun, ülkenin ulusal güvenlik ve uluslararası politikasını kapsayan "Integrated Review" stratejisinin tam amacını yerine getiremeyeceği belirtildi ve hükümete, İngiltere'yi korumak için "daha fazla savaş gemisi inşa etmesi" çağrısında bulunuldu.

Raporda, geçen yıl 6 Type-45 sınıfı destroyerden 5'inin bakıma girdiğine işaret edilerek, Britanya Kraliyet Yatı'nın yerini alması beklenen 250 milyon sterlin değerindeki yeni ulusal amiral gemisinin donanmaya hiçbir avantaj sağlamayacağı vurgulanan raporda, halihazırda kısıtlı deniz bütçesi üzerinde devam eden baskıları artıracağı konusunda uyarıda bulunuldu.

Raporda, Kraliyet Donanması'ndan "daha azıyla daha fazlasını yapması" isteneceğine işaret edilerek, "Bu, bu kıyıların ötesindekilerin de kolayca hesaplayabileceği açık bir risk" ifadesine yer verildi.

Ayrıca raporda, emsalleri ve düşmanlarıyla kıyaslandığında, Kraliyet Donanması'nın silahlarda da yeterince iyi donanımlı olmadığı konusunda İngiliz hükümeti uyarıldı.

Eski bakanlardan, Savunma Komitesi Başkanı Tobias Ellwood, rapora ilişkin değerlendirmesinde, "Genel olarak donanmamızın daha fazla gemiye, daha ölümcül silahlara ve en güncel teknolojiye ihtiyacı var" ifadesini kullandı.

Komite Başkanı Ellwood, şunları kaydetti:

"İngiltere giderek daha düşmanca ve öngörülemeyen uluslararası ortamla karşı karşıya ancak hükümet hala finansmanı azaltıyor ve Kraliyet Donanması'na yeni gemiler gelene kadar gelecek 5 yıl boyunca gitgide daha yaşlı gemilere güvenmesini istiyor."

"Donanmaya yeni teknolojiler, gemiler ve denizaltılar sağlanmalı"

Savunma Bakanlığından bir sözcü, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, İngiltere'nin "Avrupa'nın en önde gelen deniz gücü olma yolunda ilerlediğini" söyledi ancak, donanmaya, yeni sınıf gemiler, denizaltılar, yenilikçi silah sistemleri ve teknolojilerin sağlanması gerektiği konusunda ise raporun doğruluğunu kabul etti.

Kraliyet Donanması tonajının, 2015-2030'da yüzde 40'tan fazla artırılmasının beklendiğini belirten Sözcü, komitenin raporunu değerlendireceklerini ve zamanı geldiğinde yanıt vereceklerini bildirdi.

 

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