İngiliz devinin sahibine ağır suçlama!

İngiliz ekibi Tottenham Hotspur'un sahibi Joe Lewis bilgi suistimali yapmakla suçlandı.

ABD'li avukat Damian Williams, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'un sahibi Joe Lewis'in 'içeriden bilgiye dayalı işlem yapma planı düzenlemekle' suçlandığını açıkladı.

Williams, İngiliz milyarderi içeriden bilgileri "arkadaşlarına ve sevgililerine hediyeler yağdırmak" için kullanmakla suçlamak için bir video duyurusu yayınladı.

Williams, Lewis'in New York Güney Bölgesi'nde (SDNY) "suçlandığını ve adaletle karşı karşıya kalacağını" söyledi.

İddianame olarak bilinen resmi bir yazılı açıklama henüz yayınlanmadı.

Lewis, Premier League Londra kulübü Spurs ve İngiliz pub zinciri Mitchells & Butlers'ın hissesi dahil olmak üzere yüzlerce varlığa sahip. Forbes dergisi yakın zamanda servetinin 6.1 milyar dolar olduğunu tahmin etmişti.

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