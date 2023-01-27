İngiliz devinden Türkiye duyurusu: Bu kararı almak zorunda kaldık

İngiliz tur operatörü ve havayolu Jet2.com ve Jet2holidays, Türkiye kapasitesini ve uçuş noktalarını artırmaya devam ediyor. Grup, daha önce birkaç kez yaptığı kapasite artırımını bir daha artırdı. Grup, 2023 yazının başlarında yedi İngiltere noktasından Türkiye'ye uçacak.

Grubun Başkanı Steve Heapy Türkiye ile ilgili kısa süre önce aldıkları kapasite artırımından kısa süre sonra yeniden kapasite artırdıklarına dikkat çekerek, “Genişletilmiş yeni programımızı sunmaktan memnunuz” dedi.

Turizm Gazetesi'nde yer alan habere göre; Steve Heapy, “Bu genişleme, destinasyona olan bağlılığımızı daha da güçlendiriyor. Bu genişleme Türkiye'deki sektör ve otel ortaklarımızla birlikte çalışmamızın bir sonucu olarak ortaya çıkıyor" dedi.

Steve Heapy, Türkiye’ye olan talep üzerine bu kararı aldıklarını söyledi.

Yeni programla Mart ve Haziran ayları arasında; Belfast International, Birmingham, Edinburgh, Glasgow, Leeds Bradford, Manchester ve London Stansted havalimanlarından Antalya ve Dalaman'a ek seferler gerçekleştirilecek.

Bu program ile Jet2.com ve Jet2holidays bu yaz 10 noktadan Türkiye'ye haftalık 186 uçuş gerçekleştireceği bildirildi.