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İngiliz dernekte çalışıyor... MİT buldu, polis yakaladı!

İngiltere’de PKK/KCK terör örgütü paralelinde faaliyet gösteren dernekler içerisinde sorumlu olarak görev alan şahıs, MİT tarafından bulundu, polis tarafından yakalandı.

01 Kasım 2018 Perşembe 15:22
İngiliz dernekte çalışıyor... MİT buldu, polis yakaladı!

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Bölge Başkanlığı, İngiltere’de PKK/KCK terör örgütü paralelinde faaliyet gösteren ve aynı zamanda da derneğin sorumlularından olan M.H.’nın İzmir’e geldiğini tespit etti. MİT’in bu tespiti sonrası İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı şahıs hakkında arama ve yakalama kararı verdi.

Polis gözaltına aldı

İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri tarafından yapılan operasyonla şahıs Çiğli’de yakalanarak gözaltına alındı.

Erdoğan'a hakaret etmiş!

M.H.’nın çifte vatandaş olduğu, önümüzdeki günlerde tekrar İngiltere'ye döneceği, sosyal medya üzerinden sürekli olarak terör örgütünün propagandasını yaptığı belirtildi. M.H'nın ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret içerikli paylaşımlar da yaptığı öğrenildi. Şüphelinin TEM Şubesindeki işlemleri devam ediyor. 

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 15:22
  1. İzmir
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