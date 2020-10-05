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Aktüel İngiliz bilim insanlarına göre, Beyrut patlaması tarihteki en büyük patlamalardan biri
Aktüel

İngiliz bilim insanlarına göre, Beyrut patlaması tarihteki en büyük patlamalardan biri

Yeniakit Publisher
2020-10-05 16:57:24 -
İngiliz bilim insanlarına göre, Beyrut patlaması tarihteki en büyük patlamalardan biri

LONDRA (AA) - Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta 4 Ağustos'ta meydana gelen patlamanın, tarihteki nükleer olmayan en büyük patlamalardan biri olduğu ve yaklaşık 500 ile 1100 ton TNT'ye denk geldiği bildirildi.

Sheffield Üniversitesinden yapılan açıklamada, Patlama ve Etki Mühendisliği bölümünden bir grup bilim insanının patlamaya ait videolarla şok dalgasının şehirde nasıl yayıldığını haritaladığı ve patlamanın şiddetine ilişkin ölçümler yaptığı belirtildi.

Açıklamada, patlamanın tarihteki nükleer olmayan en büyük patlamalardan biri ve yaklaşık 500 ile 1100 ton arasında TNT'ye eş değer olduğu ifade edildi.

Patlamanın ayrıca ABD tarafından 1945'te Japonya'nın Hiroşima kentine atılan atom bombasının 20'de birine denk geldiği tespitine yer verildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Patlama ve Etki Mühendisliği Araştırma Grubundan Dr. Sam Rigby, "Beyrut'taki patlama çok yıkıcıydı. Benzeri görülmemiş bir olaydı. Daha önce bu derece büyük bir patlama bu kadar iyi belgelenmemişti. Patlamayı analiz etmeye karar vermemizin nedeni, mühendisler olarak elimizdeki becerileri ve kaynakları, sorunları çözmek ve nihayetinde insanlara yardım etmek için kullanmak." ifadelerini kullandı.

- Beyrut Limanı'ndaki patlama

Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos'ta patlayıcı maddelerin bulunduğu 12 numaralı depoda önce yangın çıkmış ardından tüm kenti sarsan çok güçlü patlama meydana gelmişti.

Cumhurbaşkanı Mişel Avn, patlamaya 6 yıldır Beyrut Limanı'ndaki bir depoda tutulan 2 bin 750 ton amonyum nitratın yol açtığını söylemişti.

Patlamada 182 kişinin hayatını kaybettiği, yaklaşık 6 bin kişinin yaralandığı ve onlarca kişinin kayıp olduğu açıklanmıştı.

Lübnan resmi makamları, patlamaya saldırıdan ziyade "ihmalin yol açtığını" değerlendirmiş, bunun üzerine Lübnan sokağında sorumluların cezalandırılmasını talep eden protestolar olmuştu.

Protestolar sonucunda, Lübnan Başbakanı Hassan Diyab hükümeti 10 Ağustos'ta istifa etmişti.







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