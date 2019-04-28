İngiliz asıllı Müslüman yazar Kemalistleri kızdırdı! 'Laik Türkler İslam'ı bu ülkeden kaldırmak istedi'

Yunan asıllı Müslüman yazar Hamza Andreas Tzortzis'in Boğaziçi İslam Araştırmaları Topluluğu tarafından düzenlenen bir organizasyonda laiklik ve İslam üzerine yaptığı konuşma, Kemalistler'in gücüne gitti.

Yunan asıllı İngiliz yazar Hamza Andreas Tzortzis yaptığı konuşmasında, "Laik Türklerin nereden geldiğini bilmemiz gerekiyor. Hatırlayın ki büyük bir mücadele verdiler. Onların isimlerini söylemeyeceğim. İslamı bu ülkeden kaldırmak istediler. Bu kadar basit. Eğer kendi tarihinizi okursanız, bu şahsın ve diğerlerinin memleketinizden İslam'ı kaldırmak istediklerinizi anlarsınız. Beni de onun bu memlekette ne kadar çok resmi olduğu ilgilendirmez. Bu saçma. Hakikat, hakikattir. Sonuçta dininizi ortadan kaldırmak için bir uğraş verdiler. Örtünmeyi kaldırdılar, ezanı kaldırdılar, Arapçayı kaldırdılar, İslamı eğitimi kaldırdılar. Bu Allah'ın dostu mudur yoksa şeytanın dostu mudur? Siz düşünün. Ben bunun cevabını vermeyeceğim. Birisi size ezanı yasaklıyorsa, insanlara laik olmalarını söylüyorsa, Allah'ın kelamını saymayıp şeriatı kaldırıyorsa, örtünmeyi kaldırıyorsa, Arapçayı kaldırıyorsa, Kuran ve imamları atıyorsa... Bu Allah'ın mı şeytanın mı dostudur? Kimdir bu?" cümlelerine yer verdi.

Mustafa Kemal'e övgüler dizen akademisyenler bizden, eleştirenler yabancı...

Siyonist gazete Şalom'un baş yazarı İvo Molinas, organizasyonda büyük destek alan konuşmalara tepki göstererek, Tzortzis'e yabancı akademisyen yaftası yapıştırdı. Yahudi asıllı gazeteci Molinas, tıpkı Kemalistler gibi, Mustafa Kemal'i övgüler dizen kişilere bizden, eleştirenlere ise terörist muamalesi yaparak Müslüman akademisyeni hedef gösterdi.

Kenan Alpay sözleriyle tepki gösterdi

Yazar Kenan Alpay, Molinas ve İsmail Saymaz'ın üniversiteyi hedef almasına tepki göstererek, "Sn. İvo Molinas, Boğaziçi veya başka bir üniversitede yapılan konuşmaları ihbar edip hedef göstererek ne yapmaya çalışıyorsunuz? "Yabancı Akademisyen" ne demektir, nasıl bir suçtur, Atatürk hakkında konuşmak nasıl olur da affedilmez sayılır? Mesajınızdan utanmalısınız. Enteresan; Siyonizmin Türkiye temsilcilerinden bir muhbir İvo Molinas ortalıyor ve Kemalizmin sol kanattaki forveti İsmail Saymaz topa asılıyor. "Yunan asıllı İngiliz soytarı" yaftasıyla hakikat örtülmez, bu bir. Sözlerinde yalan veya mübalağa var mı? Onu tartışmalısınız, bu da iki..." dedi.

Üniversiteleri LGBT yuvasına çevirmek istiyorlar

Birçok üniversiteyi LGBT yuvasına çeviren Kemalistler, sosyal medyadan Hamza Andreas Tzortzis'a tepki gösterip okullarda İslam konulu konferansların yapılmaması için alçakça kamuoyu çalışmaları yürütmeye başladı.