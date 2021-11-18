Ingeborg Beugel kimdir? Ingeborg Beugel nereli kaç yaşında?
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i basın toplantısında "yalan söylemekle" suçlayan Hollandalı gazeteci Ingeborg Beugel, aldığı tehditler sebebiyle Yunanistan'dan ayrılmayı düşündüğünü açıkladı. Bu haberlerin ardından pek çok kişi Ingeborg Beugel'in kim olduğunu, yaşını araştırmaya başladı. Peki, Ingeborg Beugel kim?
Ingeborg Beugel 3 Haziran 1960'ta Lahey'de dünyaya geldi. Hollandalı gazeteci eğitim hayatını tamamladıktan sonra Atina başta olmak üzere Balkanlar'da muhabirlik yaptı. 2021 yılının haziran ayında Ingeborg Beugel Yunanistan'ın Hydra adasında bir Afgan mültecinin saklanmasına yardımcı olduğu için tutuklandı. Beugel birkaç gün sonra serbest bırakıldı.