0553 313 94 23

ING’den müşterilerine ATM kolaylığı

ING Türkiye, müşterileri için 1 kilometre yakınında bankanın ATM’si bulunmuyorsa tüm ATM’lerden ücretsiz para çekebilme imkanı sağlayan yeni bir uygulama başlattı.

19 Temmuz 2019 Cuma 10:23
ING’den müşterilerine ATM kolaylığı

ING Türkiye, müşterileri için 1 kilometre yakınında bankanın ATM’si bulunmuyorsa tüm ATM’lerden ücretsiz para çekebilme imkanı sağlayan yeni bir uygulama başlattı. ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, “Bu uygulama ile müşterilerimize her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunma hedefini destekliyoruz” dedi.


Müşterilerine her zaman, her yerden, kolay ve zahmetsiz hizmet sunabilmek hedefiyle faaliyet gösteren ING Türkiye, yakınlarında bankanın bir ATM’si olmayan müşterileri için tüm ATM’lerden masrafsız nakit çekme imkanı sunan bir uygulama başlattı. Lokasyon Bazlı ATM Masrafsızlık Uygulaması ile ING Mobil’de Şube ATM Bulucu’ya giriş yaparak 1 km yakında bankanın bir ATM’si bulamayan müşteriler, yakınındaki tüm diğer banka ATM’lerinden bin TL’ye kadar ücretsiz para çekebiliyor. Uygulamadan faydalanmak için banka müşterilerinin ING Mobil’de konum erişiminin açık olması gerekiyor. Mobil uygulamadan Şube ATM Bulucu’ya girildiğinde 1 km yakında bankanın bir ATM’si bulunmuyor ise müşterilere ücretsiz ATM kullanım fırsatı otomatik olarak sunuluyor.


Alper Gökgöz: “Müşterilerimizin her zaman yanındayız”


ING Türkiye Bireysel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Alper Gökgöz, müşteri deneyimini iyileştirme açısından öncü bir çalışma olan Lokasyon Bazlı ATM Masrafsızlık Uygulaması ile ING’nin ATM’si bulunmayan yerlerde de müşterilerinin yanında olduğunu söyledi.


Alper Gökgöz, şöyle konuştu: “ING Türkiye olarak gelişen teknolojilerle mobil bankacılığın sunduğu yeni fırsatları müşterilerimiz için fark oluşturacak uygulamalara dönüştürüyoruz. Kendisini bankacılık lisansına sahip bir teknoloji şirketi olarak tanımlayan ING Türkiye, sektörde yine öncü olacak bu uygulama ile ING ATM’sinin bulunmadığı yerlerde de müşterilerinin yanında. Yeni nesil bankacılıkta öncü olma vizyonuyla çalışan ING Türkiye, stratejisinin odağına inovasyon ve teknolojiyi alarak büyümeye devam edecek.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 10:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TÜSİAD heyeti ABD’yi ziyaret etti
    1. TÜSİAD heyeti ABD’yi ziyaret etti
    2. Joe Ragland Darüşşafaka Tekfen'de
    3. Rize'de otomobil şarampole devrildi: 1..
    4. "S-400 sevkiyatı planlandığı şekilde..
    5. Erbil’deki saldırının faili HDP’li..
    6. Terör yuvasına ilişkin çarpıcı analiz:..
    7. (Özel) Damat ve sağdıca kahve..
    8. Temmuz ayında kar keyfi
    9. (Özel) Esenyurt’ta esnafı önce..
    10. Giresun'da feci kaza! Çok sayıda..
    11. Sade ve şık 25 dekorasyon fikri
    12. Dolar/TL 5,6320 seviyelerinden işlem..
    13. Mersin'de iki grup arasında silahlı..
    14. Borsa güne yükselişle başladı
    15. (Özel) Selde kaybolan köpeği yüzerek..
    16. Honda'dan temmuz ayına özel fırsatlar
    17. Kocayayla’da trafik düzenlemesi
    18. Başkan Palancıoğlu Kentsel Dönüşüm..
    19. Açık hava müzesi Amasya’nın 2019 yılı..
    20. Türk takımı, klavye şampiyonasından 10..
    21. Merkezi yönetimin 2018’de AR-GE’ye..
    22. 16 yaşındaki genç kendini astı
    23. Dünyanın en iyi 10 Four Seasons..
    24. Sel bölgesinde yaralar sarılıyor
    25. 6 ayda trafik kazalarında bin 53 kişi..
    26. FETÖ’nün sözde hava kuvvetleri..
    27. KDK'den "atama" tavsiyesi
    28. Kilis’te kan bağışı kampanyasına..
    29. Ar-Ge'ye geçen yıl 13 milyar lira..
    30. (Özel) Asırlık saat parçalarından..
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Yine rahat durmadı! Kaftancıoğlu’ndan mahkemeden çıkar çıkmaz hakime hakaret
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?