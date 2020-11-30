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Spor ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta mücadelesi yarın başlayacak
Spor

ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta mücadelesi yarın başlayacak

Yeniakit Publisher
2020-11-30 10:37:35 -
ING Basketbol Süper Ligi'nde 10. hafta mücadelesi yarın başlayacak

İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 10. hafta mücadelesi yarın oynanacak maçlarla başlayacak.

Ligde 10. haftanın programı şöyle:

Yarın:

18.00 Aliağa Petkimspor-Empera Halı Gaziantep Basketbol (ENKA)

20.15 Büyükçekmece Basketbol-Fenerbahçe Beko (Gazanfer Bilge)

20.15 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

2 Aralık Çarşamba:

18.00 Türk Telekom-OGM Ormanspor (Ankara)

18.00 TOFAŞ-Lokman Hekim Fethiye Belediyespor (TOFAŞ)

18.00 HDI Sigorta Afyon Belediyespor-Frutti Extra Bursaspor (Prof. Dr. Veysel Eroğlu)

20.15 Bahçeşehir Koleji-Galatasaray (BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi)

20.15 Darüşşafaka Tekfen-Beşiktaş (Darüşşafaka Ayhan Şahenk)


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