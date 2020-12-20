ING Basketbol Süper Ligi
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 76 - Bahçeşehir Koleji: 105
Salon: Beşkaza
Hakemler: Aytuğ Ekti, Halil Baldemir, Polat Parlak
Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Fırat Töz, Erdem İlter 16, Abu 12, Emir Gökalp 5, Caner Ercan, Barış Hersek, Mustafa Baştürk 3, Ömer Faruk Atlı 2, Cook 10, Sercan Ergin, Atkins 9, Frazier 19
Bahçeşehir Koleji: Jones 15, İsmet Akpınar 18, Robinson 13, Hadi Özdemir, Rıdvan Öncel 8, Green 12, Mükremin Deniz Kılıçlı 2, Thomas Akyazılı 11, Owens 4, Aldridge 10, Erkan Yılmaz 12
1. Periyot: 12-24
Devre: 28-52
3. Periyot: 46-82
MUĞLA (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 13. haftasında Bahçeşehir Koleji, deplasmanda Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 105-76 yendi.