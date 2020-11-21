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Spor

ING Basketbol Süper Ligi

Galatasaray: 94 - Türk Telekom: 89

Yeniakit Publisher
2020-11-21 20:20:36 -
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Ali Şakacı, Kaan Büyükçil, Ozan Çakar

Galatasaray: Tyus 8, Macon, 15, Yiğit Arslan 19, Motum 18, Caner Erdeniz, Hunter 14, Ragıp Berke Atar 8, Williams 9, Hüseyin Göksenin Köksal 3, Eray Aydoğan

Türk Telekom: Muhammed Mustafa Baygül 13, Dekker 13, Mcintyre 4, Wiltjer 18, Eric 17, Johnson 24, Erdi Gülaslan, Ercan Bayrak, Göktuğ Baş

1.Periyot: 31-18

Devre: 52-29

3.Periyot: 70-57


İSTANBUL (AA) – ING Basketbol Süper Ligi’nin 9. haftasında Galatasaray sahasında, Türk Telekom'u 94-89 mağlup etti.

Galatasaray üst üste bulduğu basketlerle maça hızlı başladı. Galatasaray'da dışarıdan 9 sayı üreten Yiğit Arslan ve pota altında ürettiği 6 sayıyla dikkat çeken genç isim Berke Atar oldu. Galatasaray ilk periyodu 13 sayı farkla önde bitirdi: 31-18.

İkinci çeyreğe de iyi bir başlangıç yapan Galatasaray ilk beş dakikayı 10-0 lık seriyle geçti. İkinci periyodun geri kalanında da üstünlüğünü koruyan ev sahibi Galatasaray soyunma odasına 52-29 üstünlükle girdi.

Üçüncü çeyrekte daha etkili bir oyun ortaya koyan Türk Telekom, periyot sonunda farkı 13 sayıya indirdi: 70-57.

Son çeyreğin ilk dakikalarında iki takım da karşılıklı sayılar buldu. Konuk ekip ilerleyen dakikalardaki çabası farkı düşürse de Galatasaray salondan 94-89 galip ayrılmayı başardı.

Mücadeleyi, Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de takip etti.



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