  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor ING Basketbol Süper Ligi
Spor

ING Basketbol Süper Ligi

Darüşşafaka Tekfen: 91 - Galatasaray: 82

Yeniakit Publisher
2020-11-14 22:59:44 -
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Darüşşafaka Ayhan Şahenk

Hakemler: Aytuğ Ekti, Alper Özgök, Sinem Tetik

Darüşşafaka Tekfen: Luther 5, Andrews 26, Doğuş Özdemiroğlu, Jerrett 29, Buford 6, Erkan Veyseloğlu 4, Doruk Dora 4, Berk Demir 2, Sinan Güler 15, Troy Selim Şav, Görkem Doğan

Galatasaray: Tyus 6, Macon 18, Yiğit Arslan 7, Motum 12, Caner Erdeniz 12, Hunter 15, Eray Aydoğan 4, Williams 4, Ayberk Olmaz 4, Emir Oflaz, Ragıp Berke Atar

1. Periyot: 26-26

Devre: 45-45

3. Periyot: 64-66


İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Darüşşafaka Tekfen, sahasında Galatasaray'ı 91-82 yendi.

Bu sonuçla Darüşşafaka Tekfen, ligde 3. galibiyetini aldı. Galatasaray ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

Mücadeleye hızlı başlayan Galatasaray, 5. dakikayı 19-7 önde geçti. Ardından 11-0'lık seri yakalayan Darüşşafaka Tekfen, 8. dakikada farkı 1 sayıya indirdi: 18-19. Maçın ilk çeyreği 26-26 eşitlikle tamamlandı.

İkinci periyodun ilk bölümünde ev sahibi takıma üstünlük kuran Galatasaray, 14. dakikada farkı çift hanelere çıkardı: 30-41. Kalan bölümde Darüşşafaka Tekfen, hücumda ve savunmada sergilediği etkili oyunla farkı kapattı ve soyunma odasına 45-45 eşitlikle gidildi.

Üçüncü çeyrekte iki takım da dengeli bir oyun sergiledi. Darüşşafaka Tekfen, periyodun uzun bir bölümünde skor üstünlüğünü elinde tuttu ancak Galatasaray, son saniyelerde serbest atışlardan kaydettiği sayılarla final çeyreğine 66-64 önde girdi.

Darüşşafaka Tekfen, son periyotta 7 sayı geriye düşmesine rağmen 33. dakikadan itibaren oyunun kontrolünü eline geçirdi. Yeşil-siyahlı takım, özellikle serbest atışlardan ve 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu üst üste basketlerle karşılaşmadan 91-82 galip ayrıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cem Özer kendini nimetten saydı! ‘Erdoğan’ iddiası gündem oldu
Gündem

Cem Özer kendini nimetten saydı! ‘Erdoğan’ iddiası gündem oldu

Daha önce yaşadığı ahlaksız ilişki ve Said Nursi gibi önemli ilim insanlarına yönelik tepki çeken ifadeleri nedeniyle gündem olan Cem Özer i..
Ümit Özdağ'dan bomba açıklamalar! 'yeni parti kurmamı istedi'
Siyaset

Ümit Özdağ'dan bomba açıklamalar! 'yeni parti kurmamı istedi'

İYİ Parti'den ihraç istemiye disipline sevk edilen Ümit Özdağ, boma açıklamalarda bulundu. Özdağ, "Parti bir eksen değişikliğine sokuldu. FE..
Putin'den flaş Karabağ açıklaması: Artık bu ifadeyi kullanmayacağız
Dünya

Putin'den flaş Karabağ açıklaması: Artık bu ifadeyi kullanmayacağız

Rusya Lideri Vladimir Putin, Rus güçlerinin Karabağ'daki durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Umarım artık ‘Dağlık Karabağ Sorunu' ifadesin..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay