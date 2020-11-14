  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor ING Basketbol Süper Ligi
Spor

ING Basketbol Süper Ligi

TOFAŞ: 99 - OGM Ormanspor: 82

Yeniakit Publisher
2020-11-14 19:45:16 -
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Altuğ Köselerli, Ahmet Tatlıcı, Polat Parlak

TOFAŞ: Purcell 25, Berkan Durmaz 12, Berk Uğurlu 7, Christon 10, Simmons 12, Omot 11, Batın Tuna, Alihan Demir, Mert Konuk 3, Kilpatrick 17, Muhsin Yaşar 2

OGM Ormanspor: Holloway 13, Kikanovic 16, Kidd 16, Erol Can Çinko 9, Cevher Özer 12, Hagins 9, Efe Ergi Tırpancı 2, Mert Alemdar, Tuhahan Dikmen, Kadir Bayram, Yiğit Baran Sarıkaya 5

1. Periyot: 24-28

Devre: 52-43

3. Periyot: 76-58

Beş faulle çıkanlar: 33.37 Muhsin Yaşar, 36.35 Simmons, 38.57 Omot (TOFAŞ)


BURSA (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 8. haftasında TOFAŞ, OGM Ormanspor'u 99-82 yendi.

Karşılaşmaya hızlı başlayan OGM Ormanspor, dış atışlardan bulduğu 3 sayılık 3 isabetle seri yakaladı ve 4. dakikayı 11-3 önde geçti. Rakibinin iyi başlangıcı karşısında daha kontrollü oynayan TOFAŞ, özellikle Berkan Durmaz ile etkili olsa da OGM Ormanspor çeyreği 28-24 üstün tamamladı.

İkinci çeyreğin başlarında iyi oynayan konuk ekip, pota altında Cevher Özer ve Hagins ile skor üreterek 12. dakikayı 32-26 üstün geçti. Bu çeyrekte Purcell ile rakibine karşılık veren TOFAŞ, 13. dakikada öne geçmeyi başardı: 33-32. Bursa temsilcisi, son bölümde bir de 8-0'lık seri yakaladı ve ilk yarıyı 52-43 galip bitirdi.

Üçüncü periyotta TOFAŞ oyundaki hakimiyeti tamamen eline aldı. Soyunma odasına gidilirken yakaladığı seriyi 18-0'a kadar çıkaran ev sahibi ekip, 23. dakikada aradaki farkı 19 sayıya (62-43) yükseltti. Hem savunmada hem hücumda daha rahat oynayan TOFAŞ, final periyoduna 76-58 önde girdi.

Son periyotta rakibinin farkı kapatmasına müsade etmeyen TOFAŞ, salondan 99-82 galip ayrıldı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ümit Özdağ'dan bomba açıklamalar! 'yeni parti kurmamı istedi'
Siyaset

Ümit Özdağ'dan bomba açıklamalar! 'yeni parti kurmamı istedi'

İYİ Parti'den ihraç istemiye disipline sevk edilen Ümit Özdağ, boma açıklamalarda bulundu. Özdağ, "Parti bir eksen değişikliğine sokuldu. FE..
Putin'den flaş Karabağ açıklaması: Artık bu ifadeyi kullanmayacağız
Dünya

Putin'den flaş Karabağ açıklaması: Artık bu ifadeyi kullanmayacağız

Rusya Lideri Vladimir Putin, Rus güçlerinin Karabağ'daki durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, "Umarım artık ‘Dağlık Karabağ Sorunu' ifadesin..
Bölgeyi karıştıracak gelişme! 30 yıllık anlaşma sona erdi
Dünya

Bölgeyi karıştıracak gelişme! 30 yıllık anlaşma sona erdi

Batı Sahra'daki Polisario Cephesi, Fas ile 1991 yılında imzalanan ateşkesin iptal edildiğini duyurdu.
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay