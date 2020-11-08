  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor ING Basketbol Süper Ligi
Spor

ING Basketbol Süper Ligi

Galatasaray: 79 - TOFAŞ: 91

Yeniakit Publisher
2020-11-08 19:23:25 -
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Mehmet Serdar Ünal

Galatasaray: Macon 9, Hamilton 18, Göksenin Köksal 2, Motum 30, Williams 6, Yiğit Arslan 9, Tyus 2, Eray Aydoğan, Ayberk Olmaz 3, Caner Erdeniz

TOFAŞ: Berk İbrahim Uğurlu 11, Purcell 4, Kilpatrick 24, White, Simmons 12, Alihan Demir 4, Berkan Durmaz 24, Christon 8, Muhsin Yaşar 4, Mert Konuk, Batın Tuna

1. Periyot: 19-22

Devre: 40-42

3. Periyot: 58-62

5 faulle çıkan: 36.49 Muhsin Yaşar (TOFAŞ)


İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Galatasaray'ı 91-79 yendi.

TOFAŞ bu sonuçla ligde 3. galibiyetini elde ederken, Galatasaray ise 5. kez mağlup oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta TOFAŞ, ilk periyodu 22-19 önde bitirdi. Bu periyotta Galatasaray'ın 16 sayısını Motum kaydetti.

İkinci periyoda 10-2'lik seriyle başlayan Galatasaray, 13. dakikada 29-24 öne geçti. Berkan Durmaz ve Kilpatrick ile rakibine karşılık veren TOFAŞ, üstünlüğü tekrar ele geçirdi ve soyunma odasına 42-40 önde gitti.

Müsabakanın ikinci yarısına tempolu başlayan TOFAŞ, Kilpatrick ve Simmons ile bulduğu sayılarla 27. dakikada farkı 8 sayıya (51-59) çıkardı. Konuk takım, Motum ve Hamilton ile oyunu dengelemeye çalışan Galatasaray karşısında son periyoda da 62-58 önde girdi.

Son periyotta hem hücum hem de savunmada zayıf kalan Galatasaray karşısında Kilpatrick ve Berkan Durmaz başta olmak üzere etkili bir mücadele ortaya koyan TOFAŞ, salondan 91-79 galip ayrıldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de müsabakayı salonda takip etti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Macron İslam'ı hedef almıştı! Saldırının ardından 'yasak ilişki' çıktı
Dünya

Macron İslam'ı hedef almıştı! Saldırının ardından 'yasak ilişki' çıktı

Fransa'da kilise önünde papazı vuran saldırganın, karısının papaz Nikolaos Kakavelakis'le yasadığı ilişkiden dolayı saldırı gerçekleştirdiği..
Trump’a bir şok da eşinden geldi! Beyaz Saray'dan ayrılır ayrılmaz...
Gündem

Trump’a bir şok da eşinden geldi! Beyaz Saray'dan ayrılır ayrılmaz...

ABD başkanlığını Biden'e kaptıran Donald Trump'ın başı, kasım ayında beklenmedik bir şekilde istifa eden danışmanı Omarosa Manigault Newman'..
Başkan Erdoğan ile kongreye katılacaktı! Test sonuçlarını alınca...
Siyaset

Başkan Erdoğan ile kongreye katılacaktı! Test sonuçlarını alınca...

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleşecek olan AK Parti Kocaeli İl Başkanl..
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan
Satılık 2013 model Volkswagen Passat Sedan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay