Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Özlem Yalman, Mehmet Serdar Ünal

Galatasaray: Macon 9, Hamilton 18, Göksenin Köksal 2, Motum 30, Williams 6, Yiğit Arslan 9, Tyus 2, Eray Aydoğan, Ayberk Olmaz 3, Caner Erdeniz

TOFAŞ: Berk İbrahim Uğurlu 11, Purcell 4, Kilpatrick 24, White, Simmons 12, Alihan Demir 4, Berkan Durmaz 24, Christon 8, Muhsin Yaşar 4, Mert Konuk, Batın Tuna

1. Periyot: 19-22

Devre: 40-42

3. Periyot: 58-62

5 faulle çıkan: 36.49 Muhsin Yaşar (TOFAŞ)





İSTANBUL (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında TOFAŞ, deplasmanda Galatasaray'ı 91-79 yendi.

TOFAŞ bu sonuçla ligde 3. galibiyetini elde ederken, Galatasaray ise 5. kez mağlup oldu.

Karşılıklı basketlerle başlayan maçta TOFAŞ, ilk periyodu 22-19 önde bitirdi. Bu periyotta Galatasaray'ın 16 sayısını Motum kaydetti.

İkinci periyoda 10-2'lik seriyle başlayan Galatasaray, 13. dakikada 29-24 öne geçti. Berkan Durmaz ve Kilpatrick ile rakibine karşılık veren TOFAŞ, üstünlüğü tekrar ele geçirdi ve soyunma odasına 42-40 önde gitti.

Müsabakanın ikinci yarısına tempolu başlayan TOFAŞ, Kilpatrick ve Simmons ile bulduğu sayılarla 27. dakikada farkı 8 sayıya (51-59) çıkardı. Konuk takım, Motum ve Hamilton ile oyunu dengelemeye çalışan Galatasaray karşısında son periyoda da 62-58 önde girdi.

Son periyotta hem hücum hem de savunmada zayıf kalan Galatasaray karşısında Kilpatrick ve Berkan Durmaz başta olmak üzere etkili bir mücadele ortaya koyan TOFAŞ, salondan 91-79 galip ayrıldı.

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz de müsabakayı salonda takip etti.



