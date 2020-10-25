  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor ING Basketbol Süper Ligi
Spor

ING Basketbol Süper Ligi

OGM Ormanspor: 77- Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: 66

Yeniakit Publisher
2020-10-25 19:39:14 -
ING Basketbol Süper Ligi

Salon: Ankara

Hakemler: Emin Moğolkoç, Hüseyin Çelik, Musa Kazım Çetin

OGM Ormanspor: Holloway 21, Kikanovic 3, Kidd 23, Hardy 4, Cevher Özer 8, Hagins 10, Erol Can Çinko 6, Kadir Bayram 2

Lokman Hekim Fethiye Belediyespor: Neal 7, Frazier 10, Barış Hersek, Cook 10, Atkins 6, Fırat Töz, Erdem İlter, Abdul Malik Abu 19, Caner Ercan 1, Polat Kaya 6, İbrahim Yıldırım 4, Sercan Ergin 3

1. Periyot: 22-13

Devre: 42-24

3. Periyot: 57-49

5 Faulle çıkan: 39.26 Cevher Özer (OGM Ormanspor)


ANKARA (AA) - ING Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında OGM Ormanspor, sahasında Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'u 77-66 mağlup etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İstanbul'da sokağa çıkma yasağı geliyor! Kararı Erdoğan verecek
Gündem

İstanbul'da sokağa çıkma yasağı geliyor! Kararı Erdoğan verecek

İstanbul'da koronavirüs salgını zirve yaptı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vakaların yüzde 40'ı İstanbul'da" dedi. Sağlık İl Müdürlüğü dün ..
Bağcılar karıştı! O anlar böyle görüntülendi
Yerel

Bağcılar karıştı! O anlar böyle görüntülendi

İstanbul Bağcılar'da bir kafede cep telefonuyla çekim yaparak tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, esnaf tarafından sopayla dövüldü. O anla..
Aliyev'den flaş 'ateşkes' açıklaması!
Gündem

Aliyev'den flaş 'ateşkes' açıklaması! "Hazırız" deyip duyurdu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ'da ateşkese hazır olduklarını açıkladı. Aliyev, "Fakat aynı zamanda Ermenistan Başbaka..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay