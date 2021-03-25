İnfaz koruma memuru (İKM) başvuru sonuçları açıklandı mı? 2021 İKM sonuçları

Adalet Bakanlığı CTE İKM sonuçları ne zaman açıklanacak? Adalet Bakanlığı 4.918 infaz ve koruma memuru alımı için başvuruları 23 Şubat ve 12 Mart tarihleri arasında aldı. İKM başvurularının tamamlanmasıyla birlikte şimdi gözler infaz koruma memuru başvuru sonuçlarında.

İnfaz koruma memuru (İKM) başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

İKM sonuçları ne zaman açıklanır? Adalet Bakanlığı 4 bin 918 infaz koruma memuru alımı başvuruları 23 Şubat ve 12 Mart tarihleri arasında yapıldı. CTE İKM sonuçları heyecanla bekleniyor. İKM sonuçları henüz açıklanmadı. Önümüzdeki günlerde sonuçların açıklanması bekleniyor. Konu ile ilgili açıklama yapıldığı zaman detaylar haberde yer alacak. Adalet Bakanlığı İKM alımı başvuru sonuçlarının 2-3 hafta içerisinde yani 26 Mart - 3 Nisan tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

Adalet Bakanlığı personel alım ilan duyurusu

CTE tarafından konuya ilişkin yapılan duyuru şöyle; Adalet Bakanlığı İKM alımı başvuru sonuçlarının 2-3 hafta içerisinde yani 26 Mart - 3 Nisan tarihleri arasında açıklanması bekleniyor. CTE tarafından konuya ilişkin yapılan duyuru şöyle;-Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir.-Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır.

Adalet Bakanlığı personel alımı sözlü sınavı ne zaman?

Alınacak personel sayısı ve unvanına göre sözlü/uygulamalı sınavın tarihleri sınavı yapacak ilgili Komisyon Başkanlığı tarafından belirlenerek başvuru yapılan sınav merkezinin (adalet komisyonu) resmi internet sitesinde ilan edilecektir. Sözlü/uygulamalı sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır. Adayların başvuru yaptığı sınav merkezinin resmi internet adreslerinde yapılan duyuruları takip etmeleri gerekmektedir. Sözlü sınava merkezi sınav puanlarına göre en yüksek puandan başlamak üzere her bir adalet komisyonu için ilan edilen pozisyon sayısının 3 katı aday sınava çağırılacaktır. Son adayla aynı puana sahip olan adayların tamamı sözlü sınava alınacaktır. Adalet Bakanlığı personel alımı şartları için tıklayın

İnfaz Koruma Maaşı 2021 ne kadar?

Adalet Bakanlığı CTE İnfaz koruma memuru maaşları 2021 yılı itibari ile yaklaşık olarak 4 bin 657 liraya yükseldi.