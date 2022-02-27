İnfaz koruma memur maaşları ne kadar? İnfaz koruma memuru ne kadar maaş alıyor?

Adalet Bakanlığı sözleşmeli personel alımları 2022: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 2022 Adalet Bakanlığı personel alımlarına ilişkin son dakika müjdesini verdi. Adalet Bakanlığı’na 12.823 personel alımı sınav başvuruları 1 Mart 2022’de başlıyor. Alınacak personel, Personel Genel Müdürlüğü, Ceza Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, İcra İşleri Dairesi Başkanlığı ve Adli Tıp Kurumu'nda istihdam edilecek. Adalet Bakanlığı 2022 alımlarına göre en faza infaz koruma memuru alımı yapılacak. Ceza infaz kurumlarında görevlendirilmek üzere 5 bin 016 infaz koruma memuru alınacak.

İnfaz koruma memuru şartları neler?

Sözleşmeli infaz ve koruma memurluğuna başvurabilmek için;

1) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

2) Erkeklerde 170 cm. kadınlarda 160 cm. ‘den kısa boylu olmamak,

3) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, (Örneğin; 170 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 70+13=83’ten fazla, 70-17=53’ten az olmaması gerekmektedir.)

İnfaz ve Koruma Memuru maaşları ne kadar?

İnfaz ve Koruma Memuru mesleği ile ilgili ne çok merak edilen konulardan birisi de "İnfaz ve Koruma Memuru maaşı ne kadar?" sorusunun cevabıdır. 2022 yılında İnfaz ve Koruma Memuru maaşları özel ve kamuda değişiklik göstermektedir. Özellikle özel sektörde İnfaz ve Koruma Memuru maaşları farklılık arz etmektedir. İnfaz ve Koruma Memuru maaşı en düşük 4.630 TL, en yüksek 13.610 TL arasında değişkenlik göstermektedir. En düşük ve en yüksek İnfaz ve Koruma Memuru ortalamasına göre İnfaz ve Koruma Memuru maaşı yaklaşık 6.940 TL seviyelerinde olup 9 bin TL'ye kadar maaş alınmakta.

İnfaz koruma memuru ne iş yapar?

Cezaevi organizasyonunun işlevselliğini sağlayan infaz ve koruma memuru, cezaevinde düzenin sağlanmasından sorumludur. Bunun yanında infaz ve koruma memuru, tutukluların insani şartlar altında düzenli bir hayat sürmelerini sağlayarak ıslah olma süreçlerine katkıda bulunur.

Tutuklular ile ilgili kayıt tutmak,

Tutuklulara arama yaparak bulundurdukları eşyaları emniyet altında tutmak,

Tutukluların koğuşlarına ulaşmasını sağlamak ve kapılarını kilitlemek,

Koğuşları belirli aralıklarla kontrol etmek,

Tutukluların cezaevinden kaçma girişimlerini engellemek,

Tutukluların yemek, temizlik gibi ihtiyaçlarını temin etmek,

Tutukluların sayımını yapmak,

Tutuklular arasında çıkan anlaşmazlıkları çözmek,

İdari memur bulunmadığında sevk ve idareden sorumlu olmak,

Belirli aralıklarla arama yaparak içeri girmesi yasak olan maddelerin önüne geçmek.

İnfaz koruma memuru nasıl olunur?

Diğer adı İnfaz Koruma Memuru olan Gardiyanlar KPSS sınavı sonrası alınan puanlara göre aşamalı olarak yerleştiriliyor. Türkiye’de bu anlamda en düşük puan ile devlet kuruluşuna yerleşme yollarından birisidir. Bu anlamda istemese de gardiyan olan kişilerin meslek hayatı cezaevlerinde geçer. Burada sınavı kazanmak yetmek üzerine mülakata girersiniz. Mülakattan sonra alacağınız puanlar sizin işe yerleşmenize neden oluyor.