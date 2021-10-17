Infantino ne yapmak istiyor?

FIFA, Dünya Kupası'nda köklü değişikliklere devam etmek istiyor. Dev turnuvada 2026'dan itibaren 48 takıma yer verecek futbolun patronu, Dünya Kupası'nın 2 yılda bir düzenlenmesi fikrini yineledi.

Venezuela Futbol Federasyonu'nu ziyaretinde konuşan FIFA Başkanı Gianni Infantino, alınacak kararla birçok ülkenin dünya sahnesinde kendisini gösterme fırsatı yakalayacağını düşünüyor.

"Yüzde 88'inin kabul ettiği FIFA kongre üyelerinden gelen taleple uluslararası maç takviminde yeniden düzenlemeyi ve Dünya kupasını 2 yılda bir düzenlemeyi futbol açısından analiz ettik. Bunun elbette ki birçok avantajı var çünkü pek çok ülkeye Dünya Kupası'na katılma fırsatı vermiş oluyoruz."

Ofsayt pozisyonlarında çizilen çizgiyle ilgili de konuşan Infantino, "Kolombiya-Ekvador maçında VAR'ın ofsayt için de önemini gördük. Görmesi çok zor bir pozisyonda birkaç dakika geçirdiler. Ne kadar hızlı yapılırsa o kadar iyi." dedi.

2022 yılında ilk kez Kasım-Aralık aylarında düzenlenecek Dünya Kupası, 2026 yılından itibaren 48 takıma yer verilecek.

FIFA, düzenlediği anket sonucunda, Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesi fikrine futbolseverlerin önemli bir kısmının sıcak baktığını eylül ayında duyurmuştu.

UEFA, Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) ve Avrupa'nın önemli liglerinin temsilcileri Dünya Kupası'nda format değişikliğine karşı çıkarken, Avrupa Futbol Antrenörleri Dernekleri Birliği (AEFCA) ise değişim konusunda FIFA'ya destek vermişti.