İneklerini beslemek isterken canından oluyordu!

Olay, Borçka ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde gerçekleşti.

Bölgede son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle zeminin yumuşaması sonucu heyelan meydana geldi. Heyelanda, Hamit Navdar’a ait olan ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

RİSK YÜZÜNDEN BAŞKA YERDE KALIYORMUŞ

Olay anını anlatan Navdar, bölgenin riskli olması nedeniyle bir süredir başka bir yerde kaldığını belirtip, "İneklerim olduğu için her gün buraya gelip bakıyordum. O gün de ot vermek için geldim." dedi.

Bir anda evde sallantı olduğunu fark ettiğini belirten adam, "Zor kurtuldum. Evin arka tarafı çökmeye başlayınca hemen dışarı çıktım." diye konuştu.

"BELKİ EV KURTULACAKTI"

Yetkililerin bölgede daha önce önlem amaçlı çalışma yaptığını da ifade eden Navdar, "Arka tarafa beton çalışma yapılıyordu. Hava şartları iki gün daha elverseydi belki ev kurtulacaktı. Ancak yağışlar nedeniyle her şey bir anda oldu." ifadelerini kaydetti.

Heyelan sonrası bölgede güvenlik önlemleri alınırken, hasar tespit çalışmasının başlatıldığı öğrenilen bilgiler arasında yer aldı.