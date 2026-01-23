  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Epsten’in adasını aratmıyor! Ekrem’in tecavüz kreşleri kapatılsın AB ile ABD arasında büyük sürtüşme! Venezuela Meclisinde Hidrokarbon Yasası reformu tasarısı kabul edildi ABD şirketlerine peşkeşe onay Özel yalan makinası CHP’li İBB’nin iş bilmezleri yine kafa kafaya çarpıştı! Sofralara Ramazan bereketi müjdesi! İstanbul ve Ankara’da et ve tereyağı fiyatları huzur için sabitlendi! 3 Daire müteahhite 1 daire vatandaşa! Bu taksimi kurt yapmaz Fincancı’nın terazisi hep PKK’yı tartıyor! “I can’t breathe” Bu adamın maaşı 43 milyon dolar! Bakın mesleği ne 2025'te kapanan şirket sayısı yüzde 5,9 artarak 33 bin 270'e çıktı Kapanan şirket sayısı arttı
Yerel İneklerini beslemek isterken canından oluyordu!
Yerel

İneklerini beslemek isterken canından oluyordu!

Yeniakit Publisher
Alper Kaya Giriş Tarihi:
İneklerini beslemek isterken canından oluyordu!

Artvin'de yoğun kar yağışı sonrası meydana gelen heyelanda bir ev ve yanındaki ahır yıkılırken, ineklerini besleyen Hamit Navdar, canını zor kurtardı.

Olay, Borçka ilçesine bağlı Gündoğdu Mahallesi’nde gerçekleşti.

Bölgede son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle zeminin yumuşaması sonucu heyelan meydana geldi. Heyelanda, Hamit Navdar’a ait olan ev ve ahır kullanılamaz hale geldi.

RİSK YÜZÜNDEN BAŞKA YERDE KALIYORMUŞ

Olay anını anlatan Navdar, bölgenin riskli olması nedeniyle bir süredir başka bir yerde kaldığını belirtip, "İneklerim olduğu için her gün buraya gelip bakıyordum. O gün de ot vermek için geldim." dedi.

Bir anda evde sallantı olduğunu fark ettiğini belirten adam, "Zor kurtuldum. Evin arka tarafı çökmeye başlayınca hemen dışarı çıktım." diye konuştu.

"BELKİ EV KURTULACAKTI"

Yetkililerin bölgede daha önce önlem amaçlı çalışma yaptığını da ifade eden Navdar, "Arka tarafa beton çalışma yapılıyordu. Hava şartları iki gün daha elverseydi belki ev kurtulacaktı. Ancak yağışlar nedeniyle her şey bir anda oldu." ifadelerini kaydetti.

Heyelan sonrası bölgede güvenlik önlemleri alınırken, hasar tespit çalışmasının başlatıldığı öğrenilen bilgiler arasında yer aldı.

Ali Mahir Başarır 'dört yıl önce göndereceğiz' diyordu! Şimdi 'kardeşimiz' diyor
Ali Mahir Başarır 'dört yıl önce göndereceğiz' diyordu! Şimdi 'kardeşimiz' diyor

Gündem

Ali Mahir Başarır 'dört yıl önce göndereceğiz' diyordu! Şimdi 'kardeşimiz' diyor

Çukurova'da 52 yılın en büyük müjdesi! Kuraklık bitti, çiftçi bayram ediyor!
Çukurova'da 52 yılın en büyük müjdesi! Kuraklık bitti, çiftçi bayram ediyor!

Yerel

Çukurova'da 52 yılın en büyük müjdesi! Kuraklık bitti, çiftçi bayram ediyor!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23