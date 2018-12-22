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İneklerin insanlardan önemli olmasını eleştiren sanatçıya görülmemiş tepki

Hindistan'da öldürülen bir polis hakkında "Bir ineğin ölümü, insanın ölümünden daha mı önemlidir" açıklamasını yapan aktör Naseeruddin Shah'ın Ajmer Edebiyat Festivali'ne katılımı iptal edildi.

22 Aralık 2018 Cumartesi 15:42
İneklerin insanlardan önemli olmasını eleştiren sanatçıya görülmemiş tepki

Hindistan'ın Bulandshahr şehrinde öldürülen bir polis hakkında "bir ineğin ölümü bir polisin ölümünden daha mı önemli" sözlerinin ardından aktör Naseeruddin Shah'ın Ajmer'in Edebiyat Festivali'ne katılımı iptal edildi.

Ünlü Bollywood oyuncusunun sözlerine tepki gösteren bazı gruplar protesto gösterisi düzenledi. Kendini büyük bir tartışmanın ortasında bulan oyuncu Shah'ın “bir ineğin ölümü bir polis memurundan daha önemliydi ” diye konuştuğu bir videoyu sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

"Endişe verici"

Bu ülkede yaşamak konusunda, çocukları için endişelendiğini söyleyen Shah, “Çocuğumun ölen birini görünce etrafını sarması ve 'Bir Hindu mu yoksa Müslüman mısınız?' diye sormaları ve bu durumun yakın zamanda düzelmediğini görmem endişe verici " dedi.

Video yayınından kısa bir süre sonra, birçok kişi kıdemli oyuncuya karşı protesto yapmak için sokaklara döküldü. Öfkelerini dile getirmek için siyah bayrak taşıyarak aktörün büstünü yaktılar. Bir gün sonra sözlerini netleştiren Shah , endişelerini yalnızca bu ülkede yaşayan bir adamı olarak ifade ettiğini açıkladı. “Sevdiğim ülke ve yaşadığım ülke hakkındaki endişelerimi ifade etmekte hiçbir yanlış yapmadım” dedi.

Bir dizi siyasi lider, Şah'ın yaptığı sözleri kınadı, bazıları da Pakistan'a taşınmasını önerdi.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 22 Aralık 2018 Cumartesi 15:42
  1. Hindistan
  2. Naseeruddin Shah

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