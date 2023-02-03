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Yaşam İnek su dolu kuyuya düştü! Çukura düşen inek bakın nasıl kurtarıldı
Yaşam

İnek su dolu kuyuya düştü! Çukura düşen inek bakın nasıl kurtarıldı

Sakarya'da su dolu kuyuya düşen inek, ilginç bir yöntemle kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-02-03 15:38:00 - 2023-02-03 15:39:24

Sakarya'nın Karasu ilçesinde içerisi su dolu çukura düşen büyükbaş hayvan, itfaiye ekiplerince ilginç bir yöntem ile kurtarıldı. Ekipler kopardıkları lahanayı ineğe doğru uzatınca, hayvan bulunduğu yerden kendi çıktı. Ayrıca itfaiye ekipleri, daha farklı olaylara maruz kalınmaması adına çukurun kapatılması konusunda site sakinlerini uyardı.

Olay, Karasu ilçesi Aziziye Mahallesi 304. Sokak üzerindeki sitenin bahçesinde meydana geldi. Sitenin bahçesinde bulunan ve içi su dolu çukura düşen büyükbaş hayvan için durum itfaiye ekiplerine bildirildi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, ineği ilginç bir yöntemle kurtarmayı başardı. Ekipler, bahçede bulunan lahanayı kopararak ineğe uzatıp çukurdan çıkmasını sağladı. Çukurdan çıkan inek, sitenin bahçesinden ayrılarak bölgeden uzaklaştı. Bölgede geçici önlem alan ekipler, site sakinlerine çukuru bir an önce kapatmaları gerektiğini ve önlem alınmadığı takdirde herhangi bir çocuğun da düşme ihtimalinin olduğunu hatırlatarak uyarıda bulundu.

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