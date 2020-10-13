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Aktüel İnegöl'de sahte içki operasyonu: 1 gözaltı
Aktüel

İnegöl'de sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

Yeniakit Publisher
2020-10-13 22:15:51 -
İnegöl'de sahte içki operasyonu: 1 gözaltı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği'nin çalışmasında, Mahmudiye Mahallesi'ndeki bir kıraathanede etil alkol kullanılarak sahte içki imal edildiği ve pet şişelerde satışının yapıldığı tespit edildi. İş yerinde yapılan aramada, satışa hazır 12 litre sahte rakı, 10 litre sahte votka, 25 litre tıbbi kullanım amaçlı etil alkol ve içki imalatında kullanılan 18 anason esansı ele geçirildi.

İş yeri sahibi N.S, gözaltına alındı.

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