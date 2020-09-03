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Aktüel İnegöl'de kayalıklardan düşen kişi helikopterle kurtarıldı
Aktüel

İnegöl'de kayalıklardan düşen kişi helikopterle kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-09-03 03:41:03 -
İnegöl'de kayalıklardan düşen kişi helikopterle kurtarıldı

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde, hayvan otlatırken kayalıklardan düşerek yaralanan kişi, helikopterle kurtarılarak hastaneye götürüldü.

Alınan bilgiye göre, kırsal Dipsizgöl Mahallesi'ndeki ormanlık alanda hayvanları otlatan Adnan Acar, Allıkaya mevkisinde dengesini kaybedip kayalıklardan düşerek yaralandı. Acar'ın telefonla yardım istemesi üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri gönderildi. Yaralıya ulaşan ekipler bölgenin ormanlık, sarp ve dik kayalık olması nedeniyle helikopter talebinde bulundu.

Bursa Jandarma Komutanlığından gelen helikoptere sedyeyle alınan Acar, hastaneye götürüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Muhtar Levent Arslan, saat 18.45 sularında mahalle sakinlerinden Acar'ın kayalıklardan uçuruma düşerek yaralandığı bilgisini aldıklarını söyledi.

Acar'ın 112 ihbar hattını kendi cep telefonuyla aradığını ifade eden Arslan, "Sarp arazi nedeniyle ekipler tarafından bulunduğu yerden çıkarılamayan arkadaşımız, jandarma helikopteri ile 03.10 sularında mahsur kaldığı yerden alınarak Yenişehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi." dedi.

Acar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



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