  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bayraktar AKINCI vurdu! Tamı tamına 100 km üzerinde büyük caydırıcılık Bakan Uraloğlu: "Elleçlenen yük miktarı 553 milyon 268 bin 303 tona ulaştı" Bir rekor da elleçlemeden Kadıköy’de maskeleri düşüren görüntüler! ‘Camiye ihtiyaç yok’ diyen CHP’li azgınlar görsün TÜGVA İhtisas Akademi Lansmanı'nda konuştu Bakan Fidan’dan gençlere altın gibi öğütler Bakan Yerlikaya'dan Uludağ açıklaması: Mahsur kalan 51 kişi kurtarıldı Rojin Kabaiş davasında Bakan Tunç'tan net mesaj! Karanlık hiçbir nokta kalmayacak Sabit işi yok ama lüks hediyeler çok! Böcek'in eski metresi neler anlattı neler Türkler istemeyince Hindistan ve Afrika’dan geliyorlar! 20 bin kişinin işi hazır çalışan yok Kimler kimlerle beraber! Siyonist Başbakan Epstein'in müdavimi çıktı Pet şişeyi açamayan da çatalın çıkardığı sesten rahatsız olan da şikayet etti Şikayetin suyunu çıkardık
Yerel İnegöl'de kanlı gece! Sokak ortasındaki bıçaklı kavga hastanede bitti
Yerel

İnegöl'de kanlı gece! Sokak ortasındaki bıçaklı kavga hastanede bitti

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
İnegöl'de kanlı gece! Sokak ortasındaki bıçaklı kavga hastanede bitti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde gece saatlerinde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma, kısa sürede bıçakların çekildiği dehşet verici bir kavgaya dönüştü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında henüz kimliği belirlenemeyen bir şahıs elindeki bıçakla İbrahim A.'yı (16) sol bacağından yaraladı. Kanlar içinde kalan çocuk haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaçan şüpheliyi arıyor.

Giresun’da feci kaza: Motosiklet kamyonetle çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti!
Giresun’da feci kaza: Motosiklet kamyonetle çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti!

Yerel

Giresun’da feci kaza: Motosiklet kamyonetle çarpıştı, 2 kişi hayatını kaybetti!

Tekstil fabrikasında feci kaza! İşçi 5 gün sonra yaşamını yitirdi
Tekstil fabrikasında feci kaza! İşçi 5 gün sonra yaşamını yitirdi

Yerel

Tekstil fabrikasında feci kaza! İşçi 5 gün sonra yaşamını yitirdi

Kongo’da maden kazasında 226 işçi canverdi
Kongo’da maden kazasında 226 işçi canverdi

Dünya

Kongo’da maden kazasında 226 işçi canverdi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23