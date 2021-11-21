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Yerel İnegöl'de 4 katlı apartmanda yangın
Yerel

İnegöl'de 4 katlı apartmanda yangın

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

Yeniakit Publisher
2021-11-21 04:55:00 -
İnegöl'de 4 katlı apartmanda yangın

Yangın, saat 20.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi, 2. Papatya Sokaktaki bulunan 4 katlı apartmanın çatı katında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri apartmanın tahliye edilmesi için komşularını uyarırken durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevleri çevre binalara sıçramadan kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, polis ekipleri sokak üzerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Çatının kullanılmaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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