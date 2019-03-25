0553 313 94 23

İnegöl MODEF 2019’a hazırlanıyor

Bu yıl 2-6 Nisan 2019 tarihlerinde İnegöl’de düzenlenecek 41.

25 Mart 2019 Pazartesi 16:49
İnegöl MODEF 2019’a hazırlanıyor

Bu yıl 2-6 Nisan 2019 tarihlerinde İnegöl’de düzenlenecek 41. MODEF Mobilya Fuarı için hazırlıklar son aşamaya geldi. 160 mobilya firmasının 25 bin metrekare alanda ürünlerini sergileyeceği fuara 25 bin dolayında ziyaretçi gelmesi hedefleniyor.


Türkiye’deki mobilya sektörünün öncüsü olan İnegöl’deki mobilyacıları, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel alıcılar ile buluşturacak 41. MODEF 2019 Mobilya Fuarı için hazırlıklar son aşamaya geldi. Fuar hazırlıkları hakkında bilgi vermek amacıyla yazılı bir açıklama yapan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı ve MODEF Fuarcılık Şirketi Başkanı Yavuz Uğurdağ, fuar hazırlıklarının son aşamada olduğunu ve başarılı bir organizasyon için var güçleri ile çalıştıklarını söyledi.


Yavuz Uğurdağ, 2-6 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan MODEF 2019 Fuarı’na ilçedeki 160 mobilya firmasının katılacağını söyledi. Fuara yurt içi ve yurt dışından 25 bin dolayında ziyaretçi beklediklerini belirten Başkan Uğurdağ, “Ulusal çapta yayın yapan gazete, dergi, televizyon, radyo ve internet portallarındaki tanıtımlarımız başladı. Buna ilave olarak profesyonel alıcılara davetiye gönderdik. Bazı büyük alıcıların ulaşım ve konaklamalarını da karşılıyoruz. Başarılı bir hazırlık dönemi geçirdik” dedi. Fuara 50 dolayındaki ülkeden firma temsilcisi ile görüştüklerini de ifade eden Yavuz Uğurdağ, bu ülkelerden geçen yılki fuara 863 ziyaretçi geldiğini bu yılki fuara da 1000 dolayında ziyaretçi beklediklerini ve 150 profesyonel alıcıyı MODEF organizasyonu ile fuara getireceklerini belirtti.


MODEF 2019 Fuarı’nın, İnegöl’deki mobilya üreticilerinin uluslararası alanda kendini ispatlamış profesyonellere yeni ticari kapılar aralamalarını sağlayacağını vurgulayan Başkan Yavuz Uğurdağ, şunları söyledi:


“Kalitesi, güveni, tasarımı ve yeni trendleri ile kendini kanıtlamış olan İnegöllü mobilyacılarımız bu fuar ile kendilerini profesyonellere tanıtma fırsatı bulacaklar. Fuarımızın önemli anlaşmalara zemin hazırlayacak. İnegöl mobilyası, kendi markalarıyla tasarım, kalite, rekabetçi fiyatlar, satış öncesi ve sonrası sağlanan müşteri memnuniyeti ile günden güne artan bir başarı grafiği yakaladı.”



Fuarda büyük fırsatlar var


Öte yandan, MODEF 2019’da; ev mobilyası, iç dizayn ürünleri, tekli, çiftli, üçlü kanepeler, koltuklar, yataklar ve geniş yelpazede birçok ürün sergilenecek. Fuara gelen ziyaretçiler, sektördeki son gelişmeleri ve yeni ürünleri yakından takip edebilecekler. Yeni iş bağlantılarına zemin hazırlayacak uygun bir platform olan MODEF 2019; sektöre yön veren mobilya mağazaları, zincir mağazalar, toptancılar, dağıtıcılar, ithalatçılar, ihracatçılar, profesyonel satın alıcılar, bayiler, mimarlar, iç mimarlar, dekoratörler, endüstriyel tasarımcılar ve mobilya yan sanayi üreticileri için çok önemli bir fırsat olarak öne çıkacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 16:49
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ASKOM toplantısı Erzurum’da yapıldı
    1. ASKOM toplantısı Erzurum’da yapıldı
    2. AK Parti'nin Ağrı mitingi
    3. Güvenlik kaynakları, Ege'de Türk..
    4. "Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nden asla..
    5. İHH Idai kasırgası mağdurlarına el..
    6. Başhekim Parlak: “Görevimizin..
    7. NATO sekreteri Stoltenberg Gürcistan..
    8. Bayburt’ta misafir öğrenciler Aşıklar..
    9. Yazıcıoğlu ve arkadaşları anıldı
    10. ByLock’tan aranan üniversitesi..
    11. Bıçakla yaralamaya tutuklama
    12. Tüketici bilinçlendirme eğitimleri
    13. Geleceğin bilim adamları projelerini..
    14. Çiftçinin evinden tarihi eser çıktı
    15. Akdağ’dan ETSO’ya ziyaret
    16. Espark’tan ziyaretçilerine yeni yıl..
    17. CHP Çekmeköy Belediye Başkan Adayı..
    18. Voleybol Midiler ve Küçükler İl..
    19. Sevgilisine ait otomobille il il..
    20. Ertek: “Ozonlama ünitesi sürekli..
    21. Yağmurlar bereketiyle geldi!..
    22. Fikret Orman açıkladı! Beşiktaş 'FEDA'..
    23. Erdem Gül'den güldüren İstiklal Marşı..
    24. Samsat Çim Hokeyi dalında yine iddialı
    25. PAÜ’lü yabancı öğrenciler Stratonikeia..
    26. "Mahkeme, Galatasaray'a kayyum..
    27. Sekmen: “31 Mart’ta el ele vererek..
    28. Alkışlar Kral Lear’a
    29. İnegöl MODEF 2019’a hazırlanıyor
    30. İnegöl MODEF 2019’a hazırlanıyor
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    İskenderpaşa Cemaati 31 Mart kararını verdi!
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Almanya devreye soktu! Türkiye'ye karşı sinsi plan
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Erdoğan düşmanı sözde sanatçılara tokat! ‘Görevleri sadece iktidara muhalefet etmek’
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın S-400 ve F-35 resti dünya basınında

    Günün Karikatürü

    24 Mart 2019
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Seçimlere kısa bir süre kala flaş karar: AK Parti'ye destek vereceğiz
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler
    Başkan Erdoğan: Hesap verecekler