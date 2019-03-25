İnegöl MODEF 2019’a hazırlanıyor

Bu yıl 2-6 Nisan 2019 tarihlerinde İnegöl’de düzenlenecek 41. MODEF Mobilya Fuarı için hazırlıklar son aşamaya geldi. 160 mobilya firmasının 25 bin metrekare alanda ürünlerini sergileyeceği fuara 25 bin dolayında ziyaretçi gelmesi hedefleniyor.

Türkiye’deki mobilya sektörünün öncüsü olan İnegöl’deki mobilyacıları, Türkiye’nin ve dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel alıcılar ile buluşturacak 41. MODEF 2019 Mobilya Fuarı için hazırlıklar son aşamaya geldi. Fuar hazırlıkları hakkında bilgi vermek amacıyla yazılı bir açıklama yapan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı ve MODEF Fuarcılık Şirketi Başkanı Yavuz Uğurdağ, fuar hazırlıklarının son aşamada olduğunu ve başarılı bir organizasyon için var güçleri ile çalıştıklarını söyledi.

Yavuz Uğurdağ, 2-6 Nisan 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan MODEF 2019 Fuarı’na ilçedeki 160 mobilya firmasının katılacağını söyledi. Fuara yurt içi ve yurt dışından 25 bin dolayında ziyaretçi beklediklerini belirten Başkan Uğurdağ, “Ulusal çapta yayın yapan gazete, dergi, televizyon, radyo ve internet portallarındaki tanıtımlarımız başladı. Buna ilave olarak profesyonel alıcılara davetiye gönderdik. Bazı büyük alıcıların ulaşım ve konaklamalarını da karşılıyoruz. Başarılı bir hazırlık dönemi geçirdik” dedi. Fuara 50 dolayındaki ülkeden firma temsilcisi ile görüştüklerini de ifade eden Yavuz Uğurdağ, bu ülkelerden geçen yılki fuara 863 ziyaretçi geldiğini bu yılki fuara da 1000 dolayında ziyaretçi beklediklerini ve 150 profesyonel alıcıyı MODEF organizasyonu ile fuara getireceklerini belirtti.

MODEF 2019 Fuarı’nın, İnegöl’deki mobilya üreticilerinin uluslararası alanda kendini ispatlamış profesyonellere yeni ticari kapılar aralamalarını sağlayacağını vurgulayan Başkan Yavuz Uğurdağ, şunları söyledi:

“Kalitesi, güveni, tasarımı ve yeni trendleri ile kendini kanıtlamış olan İnegöllü mobilyacılarımız bu fuar ile kendilerini profesyonellere tanıtma fırsatı bulacaklar. Fuarımızın önemli anlaşmalara zemin hazırlayacak. İnegöl mobilyası, kendi markalarıyla tasarım, kalite, rekabetçi fiyatlar, satış öncesi ve sonrası sağlanan müşteri memnuniyeti ile günden güne artan bir başarı grafiği yakaladı.”

Fuarda büyük fırsatlar var

Öte yandan, MODEF 2019’da; ev mobilyası, iç dizayn ürünleri, tekli, çiftli, üçlü kanepeler, koltuklar, yataklar ve geniş yelpazede birçok ürün sergilenecek. Fuara gelen ziyaretçiler, sektördeki son gelişmeleri ve yeni ürünleri yakından takip edebilecekler. Yeni iş bağlantılarına zemin hazırlayacak uygun bir platform olan MODEF 2019; sektöre yön veren mobilya mağazaları, zincir mağazalar, toptancılar, dağıtıcılar, ithalatçılar, ihracatçılar, profesyonel satın alıcılar, bayiler, mimarlar, iç mimarlar, dekoratörler, endüstriyel tasarımcılar ve mobilya yan sanayi üreticileri için çok önemli bir fırsat olarak öne çıkacak.