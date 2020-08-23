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Spor İnegöl Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Caner Dengin'i transfer etti
Spor

İnegöl Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Caner Dengin'i transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-08-23 14:17:12 -
İnegöl Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Caner Dengin'i transfer etti

BURSA (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, Fenerbahçe HDI Sigorta'dan libero Caner Dengin'i transfer etti.

Kulüp Başkan Vekili Nuhi Solak, Dengin için kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde yaptığı konuşmada, yeni sezon transfer çalışmalarına hızla devam ettiklerini söyledi.

Caner Dengin'in daha önce de İnegöl Belediyespor formasını terlettiğini hatırlatan Solak, "Kendisi ile tekrar buluştuk. Bizi tercih ettiği için teşekkür ediyoruz. Daha önce burada kulüp tarihimizin en başarılı sezonunu geçirmiştik. Ligi 6. bitirip Balkan Kupası'nı kazanmıştık. Tekrar bu başarıları ve üstünü hedefliyoruz. Kendisine kazasız, belasız, sakatlıksız bir sezon diliyorum." ifadelerini kullandı.

Caner Dengin ise İnegöl Belediyespor'a yeniden dönmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

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