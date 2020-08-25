İnegöl Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Ahmet Arslan'ı transfer etti

BURSA (AA) - AXA Sigorta Efeler Ligi ekiplerinden İnegöl Belediyespor, Solhanspor'dan Ahmet Arslan'ı kadrosuna kattı.

Arslan için kulüp tesisinde düzenlenen imza törenine kulüp başkanvekilleri Rıdvan Kocaağa ve Nuhi Solak katıldı.

Kocaağa, Arslan'ın daha önce Beşiktaş, Maliye, Torul Gençlik, Solhan, Tokat, Bursa ve Afyonkarahisar'da orta oyuncusu olarak oynadığını belirterek, "Bu sene de İnegöl Belediyespor için inşallah ter dökecek. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." dedi.

Ahmet Arslan ise İnegöl Belediyespor'a geldiği için çok mutlu olduğunu ve transferinde emeği geçenlere teşekkür ettiğini belirtti.

Hedeflerinin play-off oynamak olduğunu aktaran Ahmet Arslan, gençlerle ve tecrübeli isimlerle güzel bir kadro kurulduğunu ifade etti.