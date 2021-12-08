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Ekonomi İndirimli stopaj ne zaman son? Stopaj uygulaması ne zaman bitecek?
Ekonomi

İndirimli stopaj ne zaman son? Stopaj uygulaması ne zaman bitecek?

Stopaj indirimi uzatıldı mı? Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, indirimli stopaj uygulamasına yönelik açıklamalarda bulundu. Peki, indirimli stopaj indirimi ne zaman sona erecek? Stopaj indirimi kaç ay uzatıldı?

Yeniakit Publisher
2021-12-08 19:54:00 -
İndirimli stopaj ne zaman son? Stopaj uygulaması ne zaman bitecek?

Milyonların gözü kulağı kabine toplantısındaydı. Merakla beklenen kabine toplantısı 8 Aralık Çarşamba günü gerçekleştirildi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan stopaj indirimi için ne söyledi?

İndirimli stopaj ne zaman son? Stopaj uygulaması ne zaman bitecek?

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, indirimli stopaj uygulamışının süresinin uzatıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Vatandaşlarımıza ayda 1,7 milyar lira katkı sağlayan indirimli stopaj uygulamasını mart ayı sonuna kadar devam ettirme kararı aldık” dedi.

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