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Seyahat İndirimli İstanbulkart nedir ve kimler kullanabilir?
Seyahat

İndirimli İstanbulkart nedir ve kimler kullanabilir?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, şehir içi seyahat etmek için kullanılan İstanbulkart’larını çeşitli meslek ve yaş gruplarına göre sınıflandırmaktadır. Bu kartlardan biri de indirimli İstanbulkart’ıdır. Peki, indirimli İstanbulkart nedir ve kimler kullanabilir?

Yeniakit Publisher
2021-03-19 13:18:00 -
İndirimli İstanbulkart nedir ve kimler kullanabilir?

Şehir içi kullanılan toplu taşıma araçları, araç trafiği yoğunluğunun azaltılmasında etkili bir rol oynuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çeşitli meslek ve yaş grupları için özel olarak bastırdığı İstanbulkart , hem kullanıcıları açısından hem de İstanbul’un trafik sorununu çözmesi açısından önemli bir avantaj sağlamaktadır. Bu avantajlardan yararlanmak isteyen vatandaşlar indirimli İstanbulkart’ını nasıl temin edebileceğini merak ediyor. İşte merak edilen haberin detayları…

İndirimli İstanbulkart nasıl çıkartılır ve kimler kullanabilir?

İndirimli İstanbulkart’ını çıkarmak için yapmanız gereken tek şey, nüfus cüzdanınız ile birlikte başvuru noktalarından birine gitmeniz. Gittiğinizde T.C kimlik numaranızdan öğrencilik durumunuz sorgulanıyor, E-devlet kayıtlarından öğrenci bulunduğunuz kurum bilgileri görülebiliyor ve bu yüzden öğrenci belgesine ihtiyaç duyulmuyor. Ayrıca indirimli İstanbulkart’ından öğretmenler ve 60 yaşındaki vatandaşlarda yararlanabiliyor.

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