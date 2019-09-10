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İndirimli fiyatlarda son günler

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 15 Eylül tarihine kadar bacasını temizleten Başkentlilere yüzde 25 indirim uyguluyor.

10 Eylül 2019 Salı 12:24
İndirimli fiyatlarda son günler

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 15 Eylül tarihine kadar bacasını temizleten Başkentlilere yüzde 25 indirim uyguluyor.


Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, baca temizliği için vatandaşlardan gelen yoğun talebi zamana yaymak ve taleplere kış gelmeden cevap vermek için 15 Nisan’da başlattığı yüzde 25 indirim uygulaması 15 Eylül tarihinde sona erecek.


Kış aylarında görülen karbon monoksit zehirlenmeleri ve yangınların önemli bir bölümünün bacaların tıkanması sonucu meydana geldiğini hatırlatan İtfaiye Dairesi Başkanlığı yetkilileri, vatandaşlara düzenli olarak apartman, konut ve işyerlerinin bacalarını temizlettirmeleri konusunda uyardı.


Doğalgaz ve diğer yakıt atıklarının hava çıkış noktası olan bacaların temizliği için kış aylarında vatandaşlardan yoğun talep geldiğini hatırlatan yetkililer, kış aylarında sıkışık yaşanmaması için ilkbahar ve yaz aylarında da temizlik çalışmaları gerçekleştirildiğini söylediler.


Yetkililer, bacaların yakıtların yanmadığı bu dönemde temizlenmesinin hem vatandaşların kendi güvenliklerihem de itfaiyenin daha verimli çalışabilmesi açılarından daha doğru olacağına dikkat çektiler.


“Bacanızı her yıl temizletin”


Baca yangınlarından korunmak için sanayide 3 veya 6 ayda, hanelerde de yılda en az bir kere bacaların temizletilmesinin hayati öneme sahip olduğunu aktaran yetkililer; vatandaşlara seslenerek, “Evlerinizde bacalarınızı kendiniz değil, mutlaka profesyonel itfaiye ekiplerine yılda bir kez temizletin” uyarısında bulundular.


Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’nın 2015 yılında 7 bin 602, 2016 yılında 5 bin 350, 2017 yılında 3 bin 235, 2018 yılında 2 bin 273 ve 2019’un ilk 8 ayında 637baca temizlediğini belirten yetkililer, indirimli fiyatlardan yararlanmak isteyen vatandaşların bu süreci iyi değerlendirmelerini istediler.

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Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 12:24
  1. doğa

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