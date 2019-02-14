İndirimde takvim şaştı fiyatlar karıştı

Buğra Kardan

Ülkemizde bazı giyim ve mobilya markalarının sunduğu sezon indirimleri şüpheyle karşılanıyor. İndirimli olarak lanse edilen ürünlerin fahiş fiyatlardan satılması tepkilerin odağında.

Sezon kampanyalarının sanal olduğunu belirten tüketiciler devamlı “Aldatmacalarla karşılaşmamız, dolandırılmamamız için tedbir alınsın, denetimlere ağırlık verilsin” talebinde bulunuyor.

Kampanyalara kanmayın

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, mevsim veya sezon indirimi olarak lanse edilen kampanyalara kanılmaması uyarısı yaptı. Etiket oyunlarına karşı dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Ağaoğlu, “Biz milletçe tüketimi seviyoruz. Ne yazık ki bu yönümüzü veya zaafımızı bilen satıcılar da yanıltıcı, aldatıcı eylemlere yöneliyorlar. Fiyatları devamlı yeniliyorlar, bindirimden indirim yapıyorlar” dedi. Fırsatçıların ‘sömestr fırsatı’, ‘karne hediyesi’ ve ‘bayram kampanyası’ gibi yalancı indirimlerle stoklarını eritmeyi; gelirlerini arttırmayı hedeflediğini kaydeden Ağaoğlu, “Bizler bu tuzağa gelmemeliyiz. Bilinçli olmalı, ürün fiyatlarını kontrol etmeli, usulüne uygun olmayan eylemlere karşı çıkmalı, hakkımızı yedirmemeliyiz” ifadelerini kullandı. Bu anlamda başından geçen bir olayı anlatan Ağaoğlu, şöyle konuştu: “Cep telefonuma X giyim firmasından Y markalı ceketin yüzde 70 indirimli olduğuna dair SMS geldi. Ceketi denemek için mağazaya gittim. Tabii ilk olarak ürünün etiketine baktım. Etikette bin 399 lira yazıyordu, bunun üzerinden yüzde 70 indirim yapılacağı hayaliyle kasanın yolunu tuttum. Ancak kasada karşıma bin 399 lira fiyat çıkardılar. Meğer bin 399 lira indirimli fiyatmış. Ceketin esas fiyatının 4 bin 45 lira olduğunu iddia ettiler. Ardından 4 bin 45 liradan sattıkları ürünün faturasını sunmalarını talep ettim. Talebim geri çevrildi. Her şeye rağmen bin 399 lira üzerinden ceketi aldım ve konuyu Tüketici Hakem Heyeti’ne taşıdım. Heyet beni haklı buldu, ‘mal veya hizmetin indirimden önceki fiyattan daha düşük satışa sunulduğunun ispatı satıcı veya sağlayıcıya aittir’ gerekçesiyle ödediğim bin 399 liranın 915 lirasının tarafıma iade edilmesine karar verdi. Yani sözünü ettiğim bu olay bile hakkımızı aramamızın ne kadar önemli, yararlı olduğunu ortaya koyuyor.”

Şikâyetin adresi hakem heyeti

Ağaoğlu, tüketicilere indirim ve fiyat oyunları karşısında hakem heyetlerini; denetimler ile yaptırımlar noktasında ise Ticaret Bakanlığı’nı adres gösterdi.

Nihai fiyat önemli

Perakendeciler de indirim kampanyalarının standardının olması gerektiği görüşünde birleşiyor. Sektör temsilcilerinden DESA Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Burak Çelet, kampanyaların sayıca sınırlanmasının olumlu bir adım olacağının altını çizerek, şunları aktardı: “Bu tip yasal düzenlemeler Avrupa ülkelerinde de var. Artık reel fiyat, gerçek indirim dönemi başlamalı. Bu yönde alınacak her kararın ardındayız. Bu bir yana tüketicilerimiz çok ama çok dikkatli olmalılar. İndirim oranları yerine fiyatların uygun olup olmadığına bakmalılar. Orandan veya yüzdeden çok reel fiyatın, nihai bedelin önemli olduğunu unutmamalılar.”

Kampanyalara sınırlama

Sezon kampanyalarının hem fiyat hem de takvim konusunda karışıklığa neden olduğunu söyleyen Ağaoğlu, “Bu kapsamda Ticaret Bakanlığı tarafından yakında önemli bir çalışma yapılacak. İndirim sayısında sınırlamaya gidilecek. Her şey kurallara oturtulacak. Bu durum belirsizliği ortadan kaldıracak. Markaların diledikleri dönemlerde ve ürünlerde indirim yapmalarını engelleyecek. Böylelikle suiistimallerin önüne geçilecek, tüketicinin hakları korunacak” öngörülerini paylaştı.