İndirim kapısı aralandı! Faturalar 425 TL düşecek

Türkiye'nin Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz keşfetmesinin ardından en çok merak edilen konu bu keşfin vatandaşa nasıl yansıyacağı oldu. Bu konuya yönelik iki senaryo ön plana çıktı.

İlk senaryo

İlk senaryoda, gazın 2023 yılında karaya çıkarılması ve kullanıma sunulmasıyla faturalarda indirim beklenirken, gazın çıkarılma ve karaya taşınma maliyeti net olarak hesaplanamadığı için bu indirimin ne kadar olacağı kestirilemiyor.

İkinci senaryo

İkinci senaryoda ise Türkiye'nin gaz keşfiyle beraber gaz aldığı ülkelerle yapacağı yeni sözleşmelerde elde edeceği indirime yönelik. Uzmanlar, bu indirimin masada yüzde 50 oranında olacağı vatandaşa ise yüzde 25 oranında yansıcağını öngörüyor.

Üç ülkeyle masaya oturulacak

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Enerji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Rahmi İncekara, Türkiye'nin 3 ülkeyle masaya oturacağını söyledi. İncekara, Türkiye'nin Rusya, Azerbaycan ve İran ile pazarlık yapacağını ve gaz keşfinden dolayı elinin artık daha güçlü olduğunu kaydetti.

Vatandaşa 425 indirim

Öte yandan masada alınacak indirimin vatandaşlara en az yüzde 25 oranında yansıması bekleniyor. Bu oranın faturalara yansıması halinde yıllık bazda vatandaşlar 425 TL daha az doğalgaz faturası ödeyecek.