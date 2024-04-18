İndirim fırsatı geldi! 50 MP kameralı Honor Magic 6 Pro isteyenlere müjde: 3 bin lira... Açıklama ilan edildi

Türkiye’de ön siparişle satın alınabilen telefon F/1.4 diyaframlı 50 megapiksel kamerayla geliyor. Ana kamerasıyla detaylı fotoğraflar çekebilen telefonda optik görüntü sabitleme sistemi de var. Bu sayede fotoğraflarda ve videolarda oluşabilecek sarsıntıyı azaltabilen telefon periskop telefoto kamerasıyla göze çarpıyor. 180 megapiksellik periskop telefoto kameraya destek veren telefon (sektörde bir ilk) 2.5 kat optik yakınlaştırma yapabiliyor. Ana kamerada olduğu gibi periskop telefoto kamerada da optik görüntü sabitleme özelliği bulunuyor. Telefondaki üçüncü kamera ise 50 megapiksel çözünürlüğünde bir ultra geniş açı kamera. Saniyede 60 kare 4K video kaydedebilen telefonun ön tarafında 50 megapiksel kamera var. Ön kamerasıyla da detaylı fotoğraflar çekebilen telefonun ön kamerasıyla saniyede 30 kare 4K video kaydedebiliyor. Stereo destekli hoparlörleri bünyesinde barındıran telefonun pil kapasitesi ise 5.600 mAh. 80 watt hızlı kablolu ve 66 watt hızlı kablosuz şarj imkanı sunan telefonda parmak izi sensörü ana ekrana entegre edilmiş durumda.

Honor Magic 6 Pro en yeni bağlantı teknolojisiyle geliyor Wi-Fi 7 bağlantısına da sahip olan telefonda 2.800 x 1.280 piksel çözünürlüklü 6,8 inç OLED ekran yer alıyor. Snapdragon 8 Gen 3 işlemcili telefon 120 Hz yenileme hızına da sahip. Bu sayede akıcı bir ekran deneyimi vadeden telefon bir satış kanalında ön kayıta özel 5.000 TL indirim kuponu ve Honor Magic 6 3 akıllı saat hediyesiyle satın alınabiliyor. Telefonun Türkiye’deki fiyatı ise 59.999 TL.