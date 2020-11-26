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Spor Indianapolis, NBA All-Star'a 2021 yerine 2024'te ev sahipliği yapacak
Spor

Indianapolis, NBA All-Star'a 2021 yerine 2024'te ev sahipliği yapacak

Yeniakit Publisher
2020-11-26 11:19:48 -
Indianapolis, NBA All-Star'a 2021 yerine 2024'te ev sahipliği yapacak

ANKARA (AA) - Indianapolis kenti, Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star Hafta Sonu'na 2021 yerine 2024'te ev sahipliği yapacak.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, 13-15 Şubat 2021 tarihlerinde Indiana Pacers'ın sahası Bankers Life Fieldhouse'ta düzenlenmesi planlanan etkinlik, yeni tip koronavirüs kaynaklı endişeler nedeniyle 3 yıl ertelendi. Indianapolis'in organizasyona 17-19 Şubat 2024 tarihlerinde ev sahipliği yapması kararlaştırıldı.

2021 NBA All-Star Hafta Sonu'nun başka bir şehirde düzenlenip düzenlenmeyeceğiyle ilgili kararın ise ileri bir tarihte duyurulacağı belirtildi.

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