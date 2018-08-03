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İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!

ABD ile yaşanan Brunson ve yaptırım krizinin ardından çok konuşulacak bir hamle geldi. Fethullahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platfotmu (TAYDER) Adana Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak, aralarında ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel ve İncirlik Üssü’nde görevli subayların bulunduğu 11 ABD’li askerin tutuklanmasını talep etti.

03 Ağustos 2018 Cuma 11:09
İncirlik'teki ABD askerlerine tutuklama talebi!

15 Temmuz hain darbe girişiminde rol alan Adana İncirlik Hava üssünde görevli ve bu görevlilerden sorumlu ABD Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı rütbeli subaylar hakkında soruşturma açılması talep edildi. Şüpheli ABD’li subaylar hakkında kuvvetli suç şüphesinin varlığı, yurt dışına kaçma ihtimalleri de gözönüne alınarak derhal gözaltı kararı verilmesi ve ifadelerinin ardından tutuklanmaları için mahkemeye sevk edilmeleri istendi.

Fethullahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platfotmu (TAYDER), aralarında ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel ve İncirlik Üssü’nde görevli subayların bulunduğu 11 ABD’li asker hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

60 sayfalık suç duyurusu dilekçesinde şüpheli ABD’li askerler “FETÖ Silahlı Terör Örgütünün amaçları ve prensipleri doğrultusunda faaliyet yürütmek suretiyle Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Anayasal Düzenini ortadan kaldrmaya teşebbüş, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin görevini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye teşebbüs, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin ve Milletinin egemenliğini tehlikeye atma” suçlarından cezalandırılmaları istendi.

Dilekçedeki şüpheli ABD’liler şöyle sıralandı:

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel, ABD eski İSAF Komutanı General John F. Campbell, Nevada 99. Hava Üssü Filo Komutanı Albay Richard H.Boutwell, İncirlik Üssü’ndeki ABD Hava Kuvvetleri’nden Albay John C. Walker, Albay Michael H. Manion, Albay David Eaglen, Albay David Trucksa, Yarbay Timothy J. Cook, Yarbay Mack R. Coker, Başçavuş Thomas S. Cooper, Başçavuş Vegas M. Clark ile 15 Temmuz darbe girişimine katılan ve tespit edilecek diğer ABD’li askerler.

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2018 Cuma 11:09
  1. Adana
  2. İncirlik
  3. ABD
  4. tutuklama
  5. TAYDER

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