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Gündem İncirlik Üssü'ndeki nükleer bomba sayısını açıklandı
Gündem

İncirlik Üssü'ndeki nükleer bomba sayısını açıklandı

Almanya'daki Hamburg Üniversitesi, ABD'nin 5 farklı ülkede her bir üste 20'şer olmak üzere, Avrupa ve Türkiye'deki üslerinde toplam 100 nükleer uçak bombası barındırdığını belirtti.

Yeniakit Publisher
2021-06-03 11:59:00 -
İncirlik Üssü'ndeki nükleer bomba sayısını açıklandı

Hamburg Üniversitesi Barış Araştırmaları ve Güvenlik Politikası Enstitüsü (ISFH) sitesinde yayınlanan yazıda, Almanya'daki Büchel, Belçika'daki Kleine Brogel, Hollanda'daki Volkel, İtalya'daki Aviano ve Ghedi ile Türkiye'deki İncirlik hava üslerinde 20'şer olmak üzere toplamda 100 nükleer hava bombasının bulunduğu ifade edildi.

Almanya yönetiminin ülkede nükleer silah bulunduğuna dair bilgi ile ilgili yorum yapmayı reddettiği vurgulanırken uzmanların Almanya topraklarında bulunan nükleer bomba sayısının 20 olarak değerlendirdiği belirtildi.

Almanya'daki muhalif partiler yıllardır ABD'ye ait nükleer silahın ülkeden çıkarılmasını talep ediyor. Ayrıca yapılan anket çalışmaları da Almanların büyük kısmının Amerikan nükleer silahının ülkeden çıkarılmasına destek verdiğini gösteriyor.

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