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İncirin yaprağını nane gibi öğütüp çorbanıza serpin..

Herhangi bir meyveye göre en yüksek lif özelliğine sahip olan incir, hemoroid (basur) hastalığına faydalıdır.

27 Aralık 2018 Perşembe 16:39
İncirin yaprağını nane gibi öğütüp çorbanıza serpin..

Hemoroid tedavisinde Eczacı Osman Altuntaş’ın tavsiyesini bugün sayfamıza manşet yaptık. Altuntaş, tavsiyesine başlarken incire de dikkat çekiyor. Esasen yüksek oranda lif içeren meyve ve sebze tüketilmesi sindirim sistemimiz açısından çok faydalı. Karpuz, kayısı, armut, kuru erik ve hurma vb. arasında yüksek lif özelliğine sahip incir, basurun ortadan kalkmasında etkin bir meyve..

Kabız kalmamak için lifli ve tahıllı ürünler, bağırsakların düzenli olarak çalışmasını sağlıyor. Bu anlamda lifli meyveler arasında yer alan incir, süt, sirke veya zeytinyağına batırılarak yenildiğinde basur tedavisinde etkili olabiliyor.

Bu arada incir de basura çok faydalı. Daha doğrusu incirin yaprağı.. Bugün yarın onlar da yeşerir, büyür güzelleşir; toplanıp kurutulabilir hale gelir. Çünki kurutulmuşunu kullanacaksınız.

Güzelce güneş altında tozdan topraktan ırak bir ortamda kuruttuğunuz incir yapraklarını kalın damarlarından ayırarak tıpkı nane gibi, kekik gibi ofalayın. Bir kavanoza koyun. Serin ve kuru yerde saklayın.

Hergün bir tatlı kaşığı kullanacaksınız.

Hergün bir tatlı kaşığı bu incir yaprağı tozunu diyelim artık, kavanozdan alıp çorbanıza serpeleyin. Tıpkı nane serpeler gibi.. Ne çorbası olursa olsun, önemli değil. İsterseniz, yemeklerinizin üzerine de serpebilirsiniz. Üç ay kadar devam edin. İnşaallah faydasını görürsünüz..

İncir yaprağı dahilen yatıştırıcı ve dışkı yumuşatıcıdır. Haricen ise özellikle lapası basur memeleri ve çıbanların üzerine konur. Amaç basuru küçültmek, çıbanda ise cerahati toplamaktır. Kuru incir suyu ve şurubu küçük çocuklarda tehlikesizce kullanılabilecek bir müshildir. Ayrıca göğsü yumuşatıcı ve balgam söktürücü olduğu da bilinmektedir.

 

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Haber Tarihi: 27 Aralık 2018 Perşembe 16:39
  1. incir
  2. hemoroid

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