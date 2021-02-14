İncir kürü faydaları nelerdir? İncir kürü nasıl yapılır?
Zaman zaman ismini duyduğumuz incir kürünün sağlık açısından bir çok faydası bulunuyor. Bu faydalardan yararlanmak isteyenler incir kürü hazırlanışını merak ediyorlar. Peki incir kürü nasıl yapılır? İncir kürü faydaları nelerdir? İşte detaylar…
İncir kullanılarak hazırlanan incir kürü düzenli tüketildiği takdirde vücutta sağlık açısından birçok olumlu etkisi bulunan bir besindir.
İncir kürünün faydaları
İncir kürü düzenli bir şekilde tüketildiği zaman pek çok faydası dokunur. İncir kürünün faydalarını sıralayacağımız zaman şunları söyleyebiliriz:
Yemeklerden önce incir kürü içmek kansızlık tedavisinde kullanılan bir yöntemdir.
Sürekli tüketildiğinde kilo verdirir.
İncir kürü, doğurganlık için de kullanılır.
Hipertansiyonu önler.
Kemikleri güçlendirir.
İncir kürünün vücuda antioksidan etkisi bulunur.
Yüksek kolesterolün kontrol altına alınmasında etkisi vardır.
Düzenli şekilde incir kürü tüketimi alzheimer gibi hastalıklara yakalanma riskini en aza indirir.
İncir kürü, cilt ve saç sağlığının korunmasında oldukça etkilidir.
İncir kürü, astım ve boğmaca gibi hastalıkların tedavisinde kullanılabilir.
Bağırsak sorunlarına iyi gelen incir kürü, bağırsak hareketlerinin düzenlenmesinde rol oynayarak sindirim ve boşaltım sisteminin düzenlenmesine yardımcı olur.
İncir kürü nasıl hazırlanır?
Evde kolay bir şekilde incir kürü hazırlayabilirsiniz.
Malzemeler:
1 litre içme suyu
10 – 15 tane kuru incir
Hazırlanış:
1- Bir litre su geniş bir kaba alınarak kaynatılır.
2- Kaynayan suyun için 10 – 15 adet kuru incir atılır.
3- Tencerenin ağzı kapatılır ve bu şekilde 20 – 25 dakika daha kısık ateşte kaynatılır.
4- Yeteri kadar kaynayan karışım süzülerek şişelenir ve soğumaya bırakılır.
5- Soğutulan kür her gün düzenli olarak tüketildiğinde vücutta olumlu etkiler göstermeye başlar.